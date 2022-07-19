https://ukraina.ru/20220719/1036543496.html

Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"

Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты" - 19.07.2022 Украина.ру

Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"

Фронтовые будни продолжают терзать Одессу несмотря на то, что она находится в стороне от активных боевых действий. Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T07:46

2022-07-19T07:46

2022-07-19T08:41

эксклюзив

украина

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Фронтовые будни продолжают терзать Одессу несмотря на то, что она находится в стороне от активных боевых действий.Российских войск нет на Змеином, но морской путь по-прежнему блокированПосле оставления российскими войсками острова Змеиный и предварительными договоренностями в Стамбуле по вывозу украинского зерна, Киев бодро отрапортовал о восстановлении судоходства и проводки судов через канал Дунай — Черное море. Казалось бы, путь для сухогрузов открыт, и они свободно могут заходить в одесские порты и вывозить все что угодно. Однако трафик судов в северо-западной части акватории Черного моря до сих пор не восстановлен, поскольку украинские власти никаких усилий по разминированию не предпринимают. Поэтому все стенания Киева и Запада по поводу организации голода из-за невозможности вывоза украинского зерна, призванного накормить чуть ли не весь мир, не выдерживают критики.По имеющимся сведениям, в разблокировании движения по морю не заинтересованы чиновники из Офиса президента. Ведь, во-первых, тогда вскроется обман, ибо из обещанных Зеленским 21 млн тонн пшеницы, реально Украина располагает лишь 6-7, схожая картина и с подсолнечником. Наличных объемов не так много, чтобы серьезно повлиять на ситуацию с продовольствием в глобальном масштабе. Во-вторых, нарушатся схемы, по которым топ-чиновники на Банковой получают откаты от вывоза продукции через Румынию, ведь основную прибыль тогда будет получать Турция. Поэтому киевское правительство будет задерживать разминирование, благо есть удобный предлог в виде потенциальной высадки российского десанта в Одессе.Между тем, дунайские порты юга Одесской области (Измаил, Килия, Аккерман) очень интенсивно функционируют и сейчас обрели чуть ли не второе дыхание. Оттуда постоянно отходят экспортные потоки в Румынию и Молдову — от зерна и подсолнечника до металлолома (продажи уничтоженной техники ВСУ). Огромную активность проявляют румыны, осуществляющие строительство логистической инфраструктуры, направленной на связи с одесским регионом – об этом говорит модернизация железнодорожной ветки Галац — Джурджулешты, доходящей до Рени и ряда других переходов. Естественно, данная логистика используется и для поставок западного вооружения в страну.Террор от губернатора-националистаЧто касается общественной обстановки, то региональные власти во главе с губернатором-националистом Максимом Марченко продолжают курс на «закручивание гаек». Одесситам уже было объявлено, что никакого пляжного сезона открыто в нынешнем году не будет. Мол, негоже расслабляться и сбрасывать напряжение в военное время, когда враг готов напасть в любую минуту. Хотя меньше желающих посетить пляж не станет, лучше соблюдать осторожность, потому что мин как на побережье, так и в воде — огромное количество.Еще один важный аспект деятельности губернаторской вертикали — постоянный поиск, выявление различных шпионов и диверсантов. Ни дня не проходит без сообщений о том, что пойманы граждане, фотографировавшие места взрывов, расположение ВСУ, которые якобы передавали их в Россию. Марченко стремится здесь быть впереди планеты всей. Чуть ли не под его руководством арестована группа специалистов по настройке спутникового телевидения, подключавшая населению российские телеканалы. При этом он признал, что услугой воспользовались тысячи людей, а всех мыслепреступников обязательно найдут и накажут. Постоянное нагнетание страха и террор — вот суть политики военного губернатора-националиста, но вот желание многих получать альтернативную от официозной пропаганды информацию — показательно.Яркой демонстрацией «закручивания гаек» являются рейды сотрудников правоохранительных органов по домам, анкетирование государственных и муниципальных служащих. Людей расспрашивают про сожителей, соседей, их настроения, наличие родственников в России и насколько активно граждане поддерживают с ними отношения, проверяют контакты в телефонах, наличие подписок на русские группы в соцсетях. Работников органов государственной и муниципальной власти заставляют заполнять анкеты о родственниках в РФ, есть ли среди их знакомых те, кто против политики Зеленского и за Россию. «Подозрительных лиц» могут забрать на «допрос с пристрастием», а держать без предъявления обвинений можно уже целых 9 дней.Труханов может не усидеть на двух стульяхНаходится место и внутриэлитным политическим дрязгам, формальным поводом для которых выступает отношение к знаковым историческим фигурам прошлого. По информации источников из городского совета, между Марченко и мэром Трухановым разгорелось противостояние.Губернатор выразил крайнее недовольство пассивной позицией мэра по вопросу декоммунизации и дерусификации одесских топонимов. Не так давно многих горожан возмутило решение историко-топонимической комиссии городского совета о том, чтобы убрать памятные доски героям СССР с площади перед оперным театром.«Труханов решил вновь балансировать между пророссийскими настроениями, националистами и пожеланиями Банковой, пытаясь усидеть на двух стульях. По словам источника, это вынужденная уступка различным национал-патриотам и "смотрящим" из офиса Зеленского, чтобы попытаться сохранить памятник Екатерине Второй. Команда мэра полагает, что снос досок позволит получить маневр для максимального затягивания времени по сносу Екатерины. В идеале этот вопрос они хотят "замотать" и отложить на послевоенное время, чтобы сохранить ее к следующим мэрским выборам, предъявив ее "атомному" электорату, как пропуск Гены на новый срок. При этом положение Труханова во властной вертикали довольно шаткое, ведь под него "копает" губернатор Марченко вместе с бизнесменом Киваном, имеющим к мэру свои давние счеты», — описывает ситуацию Телеграм-канал «Медведь».Оппонент Труханова, бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван стремится воспользоваться ситуацией в свою пользу, добившись от Офиса президента отстранения мэра под тем или иным предлогом. Данные действия предпринимаются, конечно, исключительно для передела финансовых потоков, с интересами простых граждан они никак не пересекаются. С этой целью Киван вступил с губернатором в ситуативный союз. Для градоначальника же диспозиция хуже некуда, ведь своими шашнями с националистами вроде Гангула он отвернул от себя многих одесситов. Но никакие маты в адрес русского военного корабля, обзывания русских орками не сделали его своим для «майданной» публики. Так что политические перспективы Труханова — очень шаткие, большой ценности для Офиса президента в военное время мэр не представляет.Что касается исторических памятников, то уничтожать русское наследие будут и дальше. На сайте Зеленского уже набрали нужные 25 тыс. голосов целых две петиции о сносе памятника Екатерины Второй. Одна из них и вовсе предлагает заменить монумент на изображение американского порноактера. Показательно, что мнения самих одесситов никто не спросит, ведь за петиции голосуют представители разных частей Украины.Люди выживают как могут и становятся «досидентами»Сигналы воздушной тревоги давно стали частью обыденной жизни одесситов, а ракетные прилеты по военным целям, местам сосредоточения горючего, техники происходят постоянно. В самой Одессе за последние дни были поражены промышленные зоны, превращенные в склады для боеприпасов. Пострадавшие мирные жители при этом, к счастью, отсутствовали. Достается и объектам в области: военной части в Белгород-Днестровском районе, мосту через Днестровский лиман. Несмотря на бравые отчеты чиновников местной военной администрации о прекрасной работе сил ПВО, сбиваются российские ракеты в единичных случаях. При этом сами ракеты ПВО могут представлять опасность для гражданского населения, поскольку их качество зачастую не самое лучшее. Не попав по российской ракете, она с легкостью может сдетонировать в тот же жилой дом, что не может не являться предметом для беспокойства людей.После жертв Кременчуга и принятого законопроекта Радой, обязывающего сотрудников различных предприятий и учреждений прекращать работу во время воздушной тревоги (ответственность предусмотрена вплоть до уголовной). Теперь торговые центры и магазины постоянно выгоняют покупателей.«Люди толпятся на входах в надежде на скорый сигнал отмены. Но наиболее тяжелая ситуация складывается с социальными учреждениями и отделениями банков, где старики оплачивают коммуналку. Нет у них сил и возможностей по несколько раз ходить в собес и кассу. Тем более что тревогу предвидеть нельзя, вот они и ждут на жаре часами. И непонятно, как решать эту проблему», — делится впечатлениями местный житель Вячеслав А.Многие, у кого есть возможность, уезжают, полагая, что делают это навсегда. Мнение, что дальше будет только хуже и чем бы ни закончились боевые действия, перспективы все равно станут далеко не радужными, весьма распространено. Особенно это касается молодежи. Свою задачу те, кто не может уехать, видят в досиживании до конца войны и, конечно, избегании военкомата. А затем выезде в более сытую и спокойную заграницу. Отсюда появился даже целый термин — «досидент». Правда, учитывая повсеместную раздачу повесток в общественных местах, избежать попадания в руки военкомов — задача не из простых.«Общался со знакомым моряком-одесситом. Ходит шеф-поваром на контейнеровозе. Контракт закончился в начале июня — в Одессу из-за охоты на мужчин призывного возраста не вернулся. Контракт был на восемь месяцев при зарплате 2200 $. Товарищ заработал 17600 $, но вынужден делать кассу молдавским кинотеатрам, супермаркетам и кафе. Морские документы действительны еще четыре года. Медосмотр для следующего рейса может пройти где угодно. Говорит, что пока не отменят запрет на выезд из Украины мужчинам от 18 до 60 лет, то ноги его в стране не будет. И таких историй масса. Украинская власть убивает и так еле дышащую экономику своей недальновидной политикой», — рассказывает местный житель Всеволод Н.

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https://ukraina.ru/20220304/1033435605.html

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2022

Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Виталий Диденко

эксклюзив, украина