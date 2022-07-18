Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом - 18.07.2022 Украина.ру
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Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом
Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом - 18.07.2022 Украина.ру
Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом
Исходя из общей военной стратегии, российские войска в течение последнего времени активно наносят точечные удары по военным объектам в Харькове и пригородах Харькова. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T09:32
2022-07-18T09:32
новости
россия
всу
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Эти огневые удары ствольной артиллерии дают свой эффект. Это признают украинские власти и нынешнее руководство Харьковской области, несмотря на то, что они болтают всякую ерунду, подчеркнул эксперт."Учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей значительно уменьшена. Но я бы не почивал на лаврах. Нашим средствам ПВО надо сохранять бдительность", - указал Алехин.Специалист также отметил, что если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления.Сроки этого наступления никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль, добавил он.Не стоит разделять боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, россия, всу, харьков

Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом

09:32 18.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Исходя из общей военной стратегии, российские войска в течение последнего времени активно наносят точечные удары по военным объектам в Харькове и пригородах Харькова. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эти огневые удары ствольной артиллерии дают свой эффект. Это признают украинские власти и нынешнее руководство Харьковской области, несмотря на то, что они болтают всякую ерунду, подчеркнул эксперт.
"Учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей значительно уменьшена. Но я бы не почивал на лаврах. Нашим средствам ПВО надо сохранять бдительность", - указал Алехин.
Специалист также отметил, что если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления.
Сроки этого наступления никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль, добавил он.
Не стоит разделять боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле, заключил собеседник издания.
 
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