https://ukraina.ru/20220716/1036491182.html

Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти

Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти - 16.07.2022 Украина.ру

Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти

Украинское правительство призвало американские и европейские банки разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и пригрозило им исками в Международный уголовный суд (МУС), пишет 15 июля Financial Times

2022-07-16T10:24

2022-07-16T10:24

2022-07-16T10:37

нефть

россия

украина

суд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101871/06/1018710620_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d1fad3dae5975977f604654c0e281cf4.jpg

Издание ознакомилось с письмом советника Владимира Зеленского по вопросам экономики Олега Устенко на имя главы JPMorgan Chase Джеймсу Даймона и финансовой группы HSBC Ноэля Куина. Документ также получили Citigroup и Crédit Agricole.В письме Устенко обвинил западные финансовые институты в предоставлении кредитов компаниям, которые участвуют в транспортировке российской нефти. По его словам, им следует продать доли в "Газпроме" и "Роснефти".Газета отметила, что Международный уголовный суд не может ввести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду состоящие в них физические лица.

https://ukraina.ru/20220714/neft-1036335337.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нефть, россия, украина, суд, новости