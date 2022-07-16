Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти
10:24 16.07.2022 (обновлено: 10:37 16.07.2022)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа
Украинское правительство призвало американские и европейские банки разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и пригрозило им исками в Международный уголовный суд (МУС), пишет 15 июля Financial Times
Издание ознакомилось с письмом советника Владимира Зеленского по вопросам экономики Олега Устенко на имя главы JPMorgan Chase Джеймсу Даймона и финансовой группы HSBC Ноэля Куина. Документ также получили Citigroup и Crédit Agricole.
В письме Устенко обвинил западные финансовые институты в предоставлении кредитов компаниям, которые участвуют в транспортировке российской нефти.
По его словам, им следует продать доли в "Газпроме" и "Роснефти".
"Министерство юстиций Украины намерено подать на эти банки в Международный уголовный суд после завершения боевых действий, и службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, которые поддерживают российскую энергетику", — заявил Устенко.
Газета отметила, что Международный уголовный суд не может ввести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду состоящие в них физические лица.
14 июля, 08:53Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефтьЗаместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского минфина Сергеею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть. Сообщение об этом 14 июля опубликовало американское финансовое ведомство