https://ukraina.ru/20220716/1036472092.html

Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СП

Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СП - 16.07.2022 Украина.ру

Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СП

Идет газовая война против Германии. При этом канцлер Олаф Шольц как очень слабый политик, не способен защитить национальные интересы Германии, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-16T07:15

2022-07-16T07:15

2022-07-16T07:15

новости

олаф шольц

германия

северный поток

газ

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"Посмотрите, остановлена прокачка газа "Ямал-Европа" через Польшу, потому что поляки захватили ту компанию, которая занималась прокачкой этого газа, она принадлежала "Газпрому". Поляки просто-напросто ее украли. Захватили, но Россия отказалась через ворованную компанию поставлять газ, больше никак через Польшу доставлять нельзя. Это заблокировано. Далее они заставили Германию "Северный поток-2" не использовать, не эксплуатировать. Далее они оставляют у себя турбину, которая просто на техосмотре регулярном была, как это положено. А между прочим, она взорваться может", - сказал Марков.Он пояснил, что газовая турбина - это очень сложная конструкция, которая легко может взорваться, если не вовремя проводить техническое обслуживание."Поскольку делали в Канаде эту турбину, "Сименс" делала на своем предприятии в Канаде, то теперь она попадает под канадские законы. Но Канада в связке с США и Польшей тоже блокировала эту турбину. Еле-еле отдали ее немцам. Из-за этого больше половины прокачки газа было остановлено. Сейчас еще должен быть технический осмотр, там и ТО нескольких других турбин. А как отдавать канадцам, если они их могут захватить? Нельзя! Что с ними делать – непонятно", - продолжил эксперт.По его словам, получается прокачивать газ можно только через Украину.Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" 11 июля утром остановился на плановое обслуживание, которое по графику должно продлиться до утра 21 июля. До этого "Северный поток" работал на 40% мощности по причине невозврата одной из турбин магистрали с капитального ремонта на заводе в Монреале.Власти Канады 11 июля сообщили о намерении вернуть турбину Siemens в Европу, сделав исключение из санкций. Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

https://ukraina.ru/20220713/1036260833.html

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новости, олаф шольц, германия, северный поток, газ