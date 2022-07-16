Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары
Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары - 16.07.2022 Украина.ру
Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары
У ВСУ нет полноценной разведки тактического уровня, так как американские беспилотники, которые собирают данные, постоянно уничтожаются, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-16T06:45
2022-07-16T06:45
спецоперация
новости
беспилотник
всу
разведка
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Так как дроны, которые поставляет Запад постоянно уничтожаются, а именно они, в рамках американской системы разведки, способны выдавать оперативные данные, у ВСУ происходят постоянные задержки информации, объяснил Сивков.Он заметил, что радио и радиотехническая разведка часто дает ошибки в данных, измеряемых на десяти километрах и более, поэтому нужны именно беспилотники для тактической разведки.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, беспилотник, всу, разведка

Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары

06:45 16.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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У ВСУ нет полноценной разведки тактического уровня, так как американские беспилотники, которые собирают данные, постоянно уничтожаются, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Так как дроны, которые поставляет Запад постоянно уничтожаются, а именно они, в рамках американской системы разведки, способны выдавать оперативные данные, у ВСУ происходят постоянные задержки информации, объяснил Сивков.

Там большое время задержки доведения информации, в условиях необходимости проведения шифровки всего того, что на земле есть, и в связи с другими факторами.

Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Он заметил, что радио и радиотехническая разведка часто дает ошибки в данных, измеряемых на десяти километрах и более, поэтому нужны именно беспилотники для тактической разведки.
Полный текст интервью читайте здесь.
11 марта, 11:08
В Загребе упал украинский беспилотный самолет-разведчик – СМИВ одном из районов столицы Хорватии упал с неба неустановленный объект, СМИ предполагают, что это мог быть украинский беспилотный самолёт-разведчик «Ту-141 Стриж»
 
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