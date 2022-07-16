https://ukraina.ru/20220716/1036463201.html

Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары

Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары - 16.07.2022 Украина.ру

Сивков объяснил, почему ВСУ не удается наносить четкие удары

У ВСУ нет полноценной разведки тактического уровня, так как американские беспилотники, которые собирают данные, постоянно уничтожаются, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-07-16T06:45

2022-07-16T06:45

2022-07-16T06:45

спецоперация

новости

беспилотник

всу

разведка

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Так как дроны, которые поставляет Запад постоянно уничтожаются, а именно они, в рамках американской системы разведки, способны выдавать оперативные данные, у ВСУ происходят постоянные задержки информации, объяснил Сивков.Он заметил, что радио и радиотехническая разведка часто дает ошибки в данных, измеряемых на десяти километрах и более, поэтому нужны именно беспилотники для тактической разведки.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220311/1033494160.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, беспилотник, всу, разведка