Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты
Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты - 16.07.2022 Украина.ру
Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не защищают народ этой страны, не защищают Украину, они используют мирных жителей как живой щит. Об этом заявил директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-16T04:45
2022-07-16T04:45
спецоперация
эксперт
всу
сша
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"Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. И стратегически [Владимир] Зеленский тоже выполняет, прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы", - сказал Марков.В этом же интервью он рассказал об интенсивной гибридной войне НАТО против России.Прокси-войной называют международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны.С полным текстом можно ознакомиться здесь.
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эксперт, всу, сша

Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты

04:45 16.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ оружие техника танк бтр
ВСУ оружие техника танк бтр - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не защищают народ этой страны, не защищают Украину, они используют мирных жителей как живой щит. Об этом заявил директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. И стратегически [Владимир] Зеленский тоже выполняет, прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы", - сказал Марков.
В этом же интервью он рассказал об интенсивной гибридной войне НАТО против России.
Прокси-войной называют международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.
 
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