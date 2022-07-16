https://ukraina.ru/20220716/1036447637.html

Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты

Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты - 16.07.2022 Украина.ру

Марков объяснил, почему ВСУ ведут себя на Украине как оккупанты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не защищают народ этой страны, не защищают Украину, они используют мирных жителей как живой щит. Об этом заявил директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-16T04:45

2022-07-16T04:45

2022-07-16T04:45

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"Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. И стратегически [Владимир] Зеленский тоже выполняет, прежде всего приказы, которые ему дают американцы и британцы", - сказал Марков.В этом же интервью он рассказал об интенсивной гибридной войне НАТО против России.Прокси-войной называют международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны.С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, всу, сша