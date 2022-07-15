https://ukraina.ru/20220715/1036452252.html

Лингвогеноцид вступает в действие. На Украине 16 июля стартует новый виток украинизации

Лингвогеноцид вступает в действие. На Украине 16 июля стартует новый виток украинизации - 15.07.2022 Украина.ру

Лингвогеноцид вступает в действие. На Украине 16 июля стартует новый виток украинизации

2022-07-15T13:05

2022-07-15T13:05

2022-07-15T14:36

эксклюзив

украина

русский язык

украинизация

чиновники

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В субботу, 16 июля, на Украине вступают в силу новые нормы языкового закона, целью которого является тотальная украинизация.Несмотря на катастрофическое состояние экономики, разрушения предприятий, поражения на поле боя и массу других проблем, власти Украины по-прежнему фокусируются на вопросах вытеснения из обихода русского языка и языков национальных меньшинств.С 16 июля все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию. Соответственно, возрастут и расходы всех этих магазинов и предприятий.Также с 16 июля 2022 года языковой омбудсмен сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, использующих в публичном общении русский язык.Проблема в том, что основная часть украинской элиты остается русскоязычной. Лишь часть чиновников и депутатов смогли более-менее осилить украинский. На русском языке в быту общаются семьи Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а бывший глава МВД Арсен Аваков пытался в свое время выдать его за слобожанский диалект.Уже накануне вступления в силу этого положения языкового закона, так называемый языковой омбудсман Тарас Креминь высказал претензии к ряду высокопоставленных украинских чиновников, допускавших публичное использование какого-либо другого языка. Даже Владимиру Зеленскому прилетело за разговор на английском с американскими актерами, которых он использует для пиара своей политики на Западе.По словам Креминя, Зеленский нарушил языковой закон во время встречи с иностранными гостями — британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня и актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня. Креминь также предупредил, что с 16 июля подобное общение на негосударственном языке чревато штрафом почти до 12 000 гривен (24 000 р.).По результатам составленного протокола об административном правонарушении возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые, или от 8500 до 11 900 грн за повторное нарушение.Также Креминь отметил, что языковой закон, помимо Зеленского, нарушили: Алексей Арестович, Виталий Ким, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, начальник военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, мариупольский городской голова Вадим Бойченко, харьковский городской голова Игорь Терехов, мелитопольский городской голова Иван Федоров, днепровский городской голова Борис Филатов.Упомянутый в списке глава Кривого Рога Александр Вилкул в начале июля сам признал, что город его русскоговорящий, а чиновники общаются на русском языке, но пообещал постепенно исправляться, хотя признал, что ежедневные вечерние брифинги он продолжает вести на русском языке.Конторе языкового омбудсмана не лень было проанализировать все выступления, диалоги и устные заявления чиновников за последние месяцы, чтобы вычислить и предупредить таких нарушителей. С 16 июля контора Креминя будет уже финансово заинтересована в поиске тех, кто позволяет себе говорить с русскими на русском, а с англичанами – на английском.Таким образом, чиновники вынуждены будут сокращать свои попытки понравиться русскоязычной аудитории на Украине, а поскольку сами они зачастую плохо знают украинский язык, следует ожидать множества новых ляпов, казусов и оговорок в стиле Виталия Кличко.Конторе Тараса Креминя в период боевых действий не лень было также мониторить школьников в их свободное время. Например, 7 июля Креминь с возмущением заявил, что на переменах только 38% школьников общаются между собой исключительно на украинском языке. Затем Креминь отметил, что русский язык якобы тоже теряет популярность, а на переменах только 11-17% учащихся общаются на русском языке. Соответственно, если 38% говорят на украинском, а 11-17% - на русском, то возникает вопрос: на каком тогда языке говорит почти половина всех учащихся? Вряд ли мальчишки из Шепетовки на переменках используют латынь или французский.Для ускорения украинизации уже в быту (помимо школьной программы) Тарас Креминь рекомендует формировать классы не на добровольной основе (по желанию родителей), а в административно-приказном порядке, чтобы русскоязычные школьники оказывались в украиноязычной среде.Украинские пользователи соцсетей нередко отмечают, что говорить на украинском языке сейчас не требуют только в одной сфере — в ВСУ, куда забирают вне зависимости от используемого в быту языка. «Было бы здорово, если бы явился в военкомат, а тебе там: "Не, по-украински не говоришь, такой нам не нужен, иди домой"», — шутит в Facebook* Николай Остапов из Одессы.На каком бы языке ни говорили украинские политики, школьники и военнослужащие, но политика украинизации — это долгосрочная цель, не зависящая от конкретных фигур у власти на данный момент, поэтому и языковой омбудсман Тарас Креминь вполне может делать замечания Зеленскому, угрожая штрафами. Основной принцип этой политики – не развитие украинской национальной культуры, а стремление вырвать большее количество людей из сферы употребления и понимания русского языка, без чего соседей с востока намного сложнее и дороже демонизировать.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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https://ukraina.ru/20220703/1034278903.html

https://ukraina.ru/20220701/1034280119.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина, русский язык, украинизация, чиновники