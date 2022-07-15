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"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары

"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары - 15.07.2022 Украина.ру

"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары

Ударами по мирным жителям ВСУ компенсируют неспособность достичь военных успех, но важен и тот факт, что они их признают, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-15T07:15

2022-07-15T07:15

2022-07-15T07:15

новости

удар

всу

херсон

сергей михеев

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Отвечать на удары нужно силовыми методами, считает он, но странно, что украинские политики, в том числе бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, признают их.Михеев напомнил, что до сих пор, в Киеве всегда открещивались от ударов ВСУ "они сами себя взорвали, сами себя подожгли, сами в себя выстрелили, сами застрелились, сами утопились, они сами умерли".Политолог отметил, что киевские власти озвучивают прямое признание ударов не для того, чтобы "поразить российских военных", а чтобы запугать собственных граждан.Он напомнил слова Арестовича о Херсоне, о том, чтобы "не допустить референдум". Это означает, по мнению Михеева, что власть совершенно не уверена в своих гражданах, которые, по ее словам, "находятся в оккупации". То есть, Киев боится, что жители, например, Херсонщины, могут выразить свое мнение и присоединиться к России.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, удар, всу, херсон, сергей михеев