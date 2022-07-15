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"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары
"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары - 15.07.2022 Украина.ру
"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары
Ударами по мирным жителям ВСУ компенсируют неспособность достичь военных успех, но важен и тот факт, что они их признают, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T07:15
2022-07-15T07:15
2022-07-15T07:15
новости
удар
всу
херсон
сергей михеев
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Отвечать на удары нужно силовыми методами, считает он, но странно, что украинские политики, в том числе бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, признают их.Михеев напомнил, что до сих пор, в Киеве всегда открещивались от ударов ВСУ "они сами себя взорвали, сами себя подожгли, сами в себя выстрелили, сами застрелились, сами утопились, они сами умерли".Политолог отметил, что киевские власти озвучивают прямое признание ударов не для того, чтобы "поразить российских военных", а чтобы запугать собственных граждан.Он напомнил слова Арестовича о Херсоне, о том, чтобы "не допустить референдум". Это означает, по мнению Михеева, что власть совершенно не уверена в своих гражданах, которые, по ее словам, "находятся в оккупации". То есть, Киев боится, что жители, например, Херсонщины, могут выразить свое мнение и присоединиться к России.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, удар, всу, херсон, сергей михеев
"Кошмарить гражданских": Михеев объяснил украинские удары
Ударами по мирным жителям ВСУ компенсируют неспособность достичь военных успех, но важен и тот факт, что они их признают, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
Украинские войска несут бешеные, серьезные потери, поэтому их попытка как раз кошмарить гражданских – это компенсация неспособности достичь военных успехов.
Отвечать на удары нужно силовыми методами, считает он, но странно, что украинские политики, в том числе бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, признают их.
Михеев напомнил, что до сих пор, в Киеве всегда открещивались от ударов ВСУ "они сами себя взорвали, сами себя подожгли, сами в себя выстрелили, сами застрелились, сами утопились, они сами умерли".
Политолог отметил, что киевские власти озвучивают прямое признание ударов не для того, чтобы "поразить российских военных", а чтобы запугать собственных граждан.
Он напомнил слова Арестовича о Херсоне, о том, чтобы "не допустить референдум". Это означает, по мнению Михеева, что власть совершенно не уверена в своих гражданах, которые, по ее словам, "находятся в оккупации". То есть, Киев боится, что жители, например, Херсонщины, могут выразить свое мнение и присоединиться к России.
Полный текст интервью читайте здесь
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