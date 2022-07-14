https://ukraina.ru/20220714/litva-1036282132.html
"Похожа на мелкого хулигана": Мухин рассказал, кто стоит "за плечом" у Литвы
"Похожа на мелкого хулигана": Мухин рассказал, кто стоит "за плечом" у Литвы - 14.07.2022 Украина.ру
"Похожа на мелкого хулигана": Мухин рассказал, кто стоит "за плечом" у Литвы
Литва расширила ограничения на транзит грузов в Калининградскую область, в список вошли алкоголь, цемент, древесина, химические товары и спиртосодержащие продукты. Как отвечать на такую позицию Литвы, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-07-14T06:30
2022-07-14T06:30
2022-07-14T06:30
эксперт
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Эксперт пояснил, что Литва действует под непосредственным влиянием США и Великобритании, которые ей, по всей видимости, обещали какие-то серьезные преференции в обмен на невосполнимый ущерб экономике.Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, которые суммарно составляют около 50% всего транзита в регион.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, скорее всего, это "прилетело" из-за океана.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
"Похожа на мелкого хулигана": Мухин рассказал, кто стоит "за плечом" у Литвы
Вильнюс согласился на "продажу" экономики не просто так
Литва расширила ограничения на транзит грузов в Калининградскую область, в список вошли алкоголь, цемент, древесина, химические товары и спиртосодержащие продукты. Как отвечать на такую позицию Литвы, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Обратите внимание, что Литва здесь выступает не как страна Европейского Союза. Европейская комиссия не дала ей добро на подобного рода поведение и даже рекомендовала урегулировать отношения с Россией. Но Литва действует в этом смысле самостоятельно, и ставит под угрозу существование своей собственной экономики. А это выдает, что здесь постарались внешние акторы.
Алексей мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
Эксперт пояснил, что Литва действует под непосредственным влиянием США и Великобритании, которые ей, по всей видимости, обещали какие-то серьезные преференции в обмен на невосполнимый ущерб экономике.
Литва похожа на мелкого хулигана, который знает, что за ним стоит несколько взрослых товарищей, поэтому ведет себя нагло, хамски, и, по сути, нарушает собственные же обязательства, правила поведения. Подобного рода вещи происходят — это провокация, безусловно, она должна расцениваться как провокация, и нуждается в асимметричном ответе.
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, которые суммарно составляют около 50% всего транзита в регион.
МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, скорее всего, это "прилетело" из-за океана.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным
можно прочитать здесь
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