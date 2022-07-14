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Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга
Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга - 14.07.2022 Украина.ру
Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга
В националистическом украинском батальоне "Кракен" около 200 бойцов отказались выполнять приказ и устроили драку со своими командирами, сообщает Минобороны РФ 14 июля
2022-07-14T14:17
2022-07-14T14:17
2022-07-14T14:17
новости
батальоны
кракен
драка
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В сообщении указано, что драка закончилась перестрелкой, в результате которой были убиты шесть человек.По данным министерства, среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия.Ранее Минобороны уже сообщало о случаях неповиновения руководству именно в батальоне "Кракен"."Кракен" — подразделение украинских неонацистов, которое местные СМИ именуют батальоном. Значительное число бойцов этого формирования были набраны из числа уголовников. Считается одним из ответвлений неонацистского "Азова", именно боевики "Кракена" принимали участие в издевательствах и пытках над российскими военнослужащими, кадры которых широко разошлись по сети некоторое время назад.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, батальоны, кракен, драка
Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга
В националистическом украинском батальоне "Кракен" около 200 бойцов отказались выполнять приказ и устроили драку со своими командирами, сообщает Минобороны РФ 14 июля
В сообщении указано, что драка закончилась перестрелкой, в результате которой были убиты шесть человек.
"Тринадцатого июля в 226-м националистическом формировании "Кракен" более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о переходе в харьковскую городскую тероборону", - говорится в публикации ведомства.
По данным министерства, среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия.
Ранее Минобороны уже сообщало о случаях неповиновения руководству именно в батальоне "Кракен".
"Кракен" — подразделение украинских неонацистов, которое местные СМИ именуют батальоном. Значительное число бойцов этого формирования были набраны из числа уголовников. Считается одним из ответвлений неонацистского "Азова", именно боевики "Кракена" принимали участие в издевательствах и пытках над российскими военнослужащими, кадры которых широко разошлись по сети некоторое время назад.