Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга - 14.07.2022 Украина.ру
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Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга
Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга - 14.07.2022 Украина.ру
Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга
В националистическом украинском батальоне "Кракен" около 200 бойцов отказались выполнять приказ и устроили драку со своими командирами, сообщает Минобороны РФ 14 июля
2022-07-14T14:17
2022-07-14T14:17
новости
батальоны
кракен
драка
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В сообщении указано, что драка закончилась перестрелкой, в результате которой были убиты шесть человек.По данным министерства, среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия.Ранее Минобороны уже сообщало о случаях неповиновения руководству именно в батальоне "Кракен"."Кракен" — подразделение украинских неонацистов, которое местные СМИ именуют батальоном. Значительное число бойцов этого формирования были набраны из числа уголовников. Считается одним из ответвлений неонацистского "Азова", именно боевики "Кракена" принимали участие в издевательствах и пытках над российскими военнослужащими, кадры которых широко разошлись по сети некоторое время назад.
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новости, батальоны, кракен, драка

Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга

14:17 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В националистическом украинском батальоне "Кракен" около 200 бойцов отказались выполнять приказ и устроили драку со своими командирами, сообщает Минобороны РФ 14 июля
В сообщении указано, что драка закончилась перестрелкой, в результате которой были убиты шесть человек.

"Тринадцатого июля в 226-м националистическом формировании "Кракен" более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о переходе в харьковскую городскую тероборону", - говорится в публикации ведомства.

По данным министерства, среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия.
Ранее Минобороны уже сообщало о случаях неповиновения руководству именно в батальоне "Кракен".
"Кракен" — подразделение украинских неонацистов, которое местные СМИ именуют батальоном. Значительное число бойцов этого формирования были набраны из числа уголовников. Считается одним из ответвлений неонацистского "Азова", именно боевики "Кракена" принимали участие в издевательствах и пытках над российскими военнослужащими, кадры которых широко разошлись по сети некоторое время назад.
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