https://ukraina.ru/20220714/1036400429.html

Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга

Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга - 14.07.2022 Украина.ру

Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга

В националистическом украинском батальоне "Кракен" около 200 бойцов отказались выполнять приказ и устроили драку со своими командирами, сообщает Минобороны РФ 14 июля

2022-07-14T14:17

2022-07-14T14:17

2022-07-14T14:17

новости

батальоны

кракен

драка

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В сообщении указано, что драка закончилась перестрелкой, в результате которой были убиты шесть человек.По данным министерства, среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия.Ранее Минобороны уже сообщало о случаях неповиновения руководству именно в батальоне "Кракен"."Кракен" — подразделение украинских неонацистов, которое местные СМИ именуют батальоном. Значительное число бойцов этого формирования были набраны из числа уголовников. Считается одним из ответвлений неонацистского "Азова", именно боевики "Кракена" принимали участие в издевательствах и пытках над российскими военнослужащими, кадры которых широко разошлись по сети некоторое время назад.

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новости, батальоны, кракен, драка