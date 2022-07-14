Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине - 14.07.2022 Украина.ру
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Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине
Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине - 14.07.2022 Украина.ру
Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине
Нидерланды не являются лидером военной помощи Украине – по состоянию на 1 июля в рейтинге поставщиков они занимали 16 место. Но это компенсируется жёсткостью... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T12:34
2022-07-14T13:19
нидерланды
рютте
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Нидерланды не являются лидером военной помощи Украине – по состоянию на 1 июля в рейтинге поставщиков они занимали 16 место. Но это компенсируется жёсткостью заявлений: 18 июня премьер Марк Рютте сказал, что «мы не официально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно».Самое интересное, что впервые заявил о начале военных поставок из Нидерландов глава украинского МИД Дмитрий Кулеба… 20 февраля! При этом он отметил, что в 2021 году правительство Нидерландов выступило против снабжения Украины оружием через систему закупок НАТО. Ну а после 24 февраля оружие потело рекой, причём Рютте 30 июня заявил: «Крайне важно, чтобы все страны, у которых ещё что-то есть на полках, доставили это Украине. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине".Аналогичная ситуация сложилась вокруг поддержки статуса Украины как кандидата в члены ЕС. В апреле 2016 года в стране состоялся референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Против тогда высказались около 60% принявших участие в референдуме избирателей. В ходе подготовки к референдуму Рютте пообещал, что Украина кандидатом в члены ЕС не станет. Удивительно, но правительство страны придерживалось этой позиции и оставалось европейским "украинодиссидентом" вплоть до 17 июня, когда Рютте заверил Зеленского в поддержке. 23 июня Украина стала кандидатом.13 июля Дмитрий Кулеба сообщил, что рассчитывает на поддержку Нидерландов в создании специального трибунала по преступлениям против Украины.Нидерланды даже поддержали украинскую идею отказа Европы от российских энергоносителей. 22 апреля Рютте сообщил, что страна намерена до конца года отказаться от получения нефти, газа и угля из России до конца года, хотя он не очень понимает, чем заменить газ. С нефтью более понятно – в 2022 году Нидерланды стали европейским лидером по закупкам американской нефти.Чем объясняется позиция Нидерландов?С октября 2010 года лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию Марк Рютте возглавляет уже четвёртое правительство подряд. Партия не самая влиятельная – в прошедшие годы она никогда не имела более 41 депутата из 150-ти во второй палате Генеральных штатов. Сам Рютте не является харизматическим лидером – обычный партийный функционер. Во время предвыборной кампании 2010 года вместо плакатов с его изображением, как вероятного кандидата на пост премьера, партия вывешивала плакаты с лозунгами на актуальные социальные и экономические темы. Ему приходится маневрировать, но он ухитряется сохранять исключительное влияние на политику Нидерландов.Во много это объясняется поддержкой со стороны США и неолиберальных элит.Проявлением этого является позиция Нидерландов по вопросу о расследовании дела МН17. В январе 2022 года на заседании Европейского суда по правам человека представитель королевства в очередной раз заявил, что рейс МН17 был сбит "Буком", прибывшим с территории России, а управляли установкой россияне, поскольку у военных республик Донбасса не было таких специалистов. Доказательством по-прежнему является "твёрдая убеждённость". При этом на суде в самих Нидерландах в качестве обвиняемых не фигурирует ни один офицер-ракетчик или хотя бы какой-то человек, имеющий отношение к ПВО.Другим маркером является упорное следование Нидерландов "зелёной повестке". Последние решения местных властей о сокращении выделения азота и углерода фактически ведут к уничтожению сельского хозяйства Нидерландов, поскольку фактически требуют отказа от разведения скота и использования азотных удобрений. Сейчас в стране проходят массовые акции протеста фермеров против этих решений. Европейские политики, естественным образом, возмущаются. Например, Жозеп Боррель заявил, что "бастующие фермеры в Италии и Нидерландах – это друзья Путина".Скорее всего, дело именно в этом. Рютте не друг Украины и, пожалуй даже, не враг России. Он просто ставленник транснациональных элит, следующих неолиберальной повестке – "зелёная энергетика", ЛБГТ+, ВLM и тому подобные идеи, которые связываются с Соросом. Россия же "соросятами" рассматривается как страна, идущая "не в ногу", которую следует за это показательно наказать. Например, путём поддержки Украины, в которой "соросята" находятся при власти.
https://ukraina.ru/20220312/1033502384.html
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нидерланды, рютте

Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине

12:34 14.07.2022 (обновлено: 13:19 14.07.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныПремьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Нидерланды не являются лидером военной помощи Украине – по состоянию на 1 июля в рейтинге поставщиков они занимали 16 место. Но это компенсируется жёсткостью заявлений: 18 июня премьер Марк Рютте сказал, что «мы не официально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно».
Самое интересное, что впервые заявил о начале военных поставок из Нидерландов глава украинского МИД Дмитрий Кулеба… 20 февраля! При этом он отметил, что в 2021 году правительство Нидерландов выступило против снабжения Украины оружием через систему закупок НАТО. Ну а после 24 февраля оружие потело рекой, причём Рютте 30 июня заявил: «Крайне важно, чтобы все страны, у которых ещё что-то есть на полках, доставили это Украине. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине".
- РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 12:58
Нидерланды и Украина: оружие — да, членство в ЕС — ни в коем случаеДаже последние события не смогли переломить скептического отношения голландцев к членству Украины в ЕС, выраженного на референдуме в апреле 2016 года, и это вынуждены учитывать власти Нидерландов
Аналогичная ситуация сложилась вокруг поддержки статуса Украины как кандидата в члены ЕС. В апреле 2016 года в стране состоялся референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Против тогда высказались около 60% принявших участие в референдуме избирателей. В ходе подготовки к референдуму Рютте пообещал, что Украина кандидатом в члены ЕС не станет. Удивительно, но правительство страны придерживалось этой позиции и оставалось европейским "украинодиссидентом" вплоть до 17 июня, когда Рютте заверил Зеленского в поддержке. 23 июня Украина стала кандидатом.
13 июля Дмитрий Кулеба сообщил, что рассчитывает на поддержку Нидерландов в создании специального трибунала по преступлениям против Украины.
Нидерланды даже поддержали украинскую идею отказа Европы от российских энергоносителей. 22 апреля Рютте сообщил, что страна намерена до конца года отказаться от получения нефти, газа и угля из России до конца года, хотя он не очень понимает, чем заменить газ. С нефтью более понятно – в 2022 году Нидерланды стали европейским лидером по закупкам американской нефти.
Чем объясняется позиция Нидерландов?
С октября 2010 года лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию Марк Рютте возглавляет уже четвёртое правительство подряд. Партия не самая влиятельная – в прошедшие годы она никогда не имела более 41 депутата из 150-ти во второй палате Генеральных штатов. Сам Рютте не является харизматическим лидером – обычный партийный функционер. Во время предвыборной кампании 2010 года вместо плакатов с его изображением, как вероятного кандидата на пост премьера, партия вывешивала плакаты с лозунгами на актуальные социальные и экономические темы. Ему приходится маневрировать, но он ухитряется сохранять исключительное влияние на политику Нидерландов.
Во много это объясняется поддержкой со стороны США и неолиберальных элит.
Проявлением этого является позиция Нидерландов по вопросу о расследовании дела МН17. В январе 2022 года на заседании Европейского суда по правам человека представитель королевства в очередной раз заявил, что рейс МН17 был сбит "Буком", прибывшим с территории России, а управляли установкой россияне, поскольку у военных республик Донбасса не было таких специалистов. Доказательством по-прежнему является "твёрдая убеждённость". При этом на суде в самих Нидерландах в качестве обвиняемых не фигурирует ни один офицер-ракетчик или хотя бы какой-то человек, имеющий отношение к ПВО.
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 16.03.2017
16 марта 2017, 18:35
Пиррова победа Рютте«Невероятное облегчение!» - так охарактеризовала реакцию Европы на результат выборов в Нидерландах ведущая Би-Би-Си. Ликующий премьер-министр Голландии Марк Рютте, поздравления мировых лидеров, радостные релизы о «победе правящей партии» и о «поражении фашистов» - все это мы увидели буквально сразу после объявления результатов голосования
Другим маркером является упорное следование Нидерландов "зелёной повестке". Последние решения местных властей о сокращении выделения азота и углерода фактически ведут к уничтожению сельского хозяйства Нидерландов, поскольку фактически требуют отказа от разведения скота и использования азотных удобрений. Сейчас в стране проходят массовые акции протеста фермеров против этих решений. Европейские политики, естественным образом, возмущаются. Например, Жозеп Боррель заявил, что "бастующие фермеры в Италии и Нидерландах – это друзья Путина".
Скорее всего, дело именно в этом. Рютте не друг Украины и, пожалуй даже, не враг России. Он просто ставленник транснациональных элит, следующих неолиберальной повестке – "зелёная энергетика", ЛБГТ+, ВLM и тому подобные идеи, которые связываются с Соросом. Россия же "соросятами" рассматривается как страна, идущая "не в ногу", которую следует за это показательно наказать. Например, путём поддержки Украины, в которой "соросята" находятся при власти.
 
НидерландыРютте
 
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