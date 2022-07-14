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Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times
Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times - 14.07.2022 Украина.ру
Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times
Несколько евродипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, сообщила 13 июля газета Financial Times
2022-07-14T08:33
2022-07-14T08:33
2022-07-14T08:33
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калининград
транзит
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"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — говорится в сообщении издания.Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно.
/20220713/1036317204.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, калининград, транзит
Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times
Несколько евродипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, сообщила 13 июля газета Financial Times
"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — говорится в сообщении издания.
Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.
"Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — приводит газета слова одного дипломата из Евросоюза.
Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно.