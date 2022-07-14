Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times - 14.07.2022 Украина.ру
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Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times
Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times - 14.07.2022 Украина.ру
Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times
Несколько евродипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, сообщила 13 июля газета Financial Times
2022-07-14T08:33
2022-07-14T08:33
новости
калининград
транзит
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"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — говорится в сообщении издания.Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно.
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новости, калининград, транзит

Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times

08:33 14.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Несколько евродипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, сообщила 13 июля газета Financial Times
"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — говорится в сообщении издания.
Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.

"Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — приводит газета слова одного дипломата из Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Вчера, 21:00
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду КалининградаГубернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
 
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