Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial Times

Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда

Губернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру