https://ukraina.ru/20220713/1036294855.html

На Украине продают торты с фото погибших российских военных

На Украине продают торты с фото погибших российских военных - 13.07.2022 Украина.ру

На Украине продают торты с фото погибших российских военных

На Украине начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат, информация об этом и снимки появились в соцсетях

2022-07-13T16:06

2022-07-13T16:06

2022-07-13T16:29

спецоперация

новости

торт

украина

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"Кондитеры", предлагающие свою продукцию через Instagram* заверяют, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший".В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.*Соцсеть запрещена в РФ

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, торт, украина