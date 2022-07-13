https://ukraina.ru/20220713/1036294855.html
На Украине продают торты с фото погибших российских военных
На Украине продают торты с фото погибших российских военных - 13.07.2022 Украина.ру
На Украине продают торты с фото погибших российских военных
На Украине начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат, информация об этом и снимки появились в соцсетях
2022-07-13T16:06
2022-07-13T16:06
2022-07-13T16:29
спецоперация
новости
торт
украина
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"Кондитеры", предлагающие свою продукцию через Instagram* заверяют, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший".В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.*Соцсеть запрещена в РФ
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, торт, украина
На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:06 13.07.2022 (обновлено: 16:29 13.07.2022)
На Украине начали производить торты с изображением погибших в ходе спецоперации российских солдат, информация об этом и снимки появились в соцсетях
"Кондитеры", предлагающие свою продукцию через Instagram* заверяют, что заработанные деньги отправляют в помощь ВСУ.
Мы пожаловались администрации соцсети, однако, получили ответ, что запись не противоречит никаким правилам!
Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.
Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.
Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший".
В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.