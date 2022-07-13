https://ukraina.ru/20220713/1036284764.html

Это забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на Украине

Это забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Это забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на Украине

Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T15:00

2022-07-13T15:00

2022-07-13T15:00

спецоперация

польша

украина

наемники

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.Эксперт отметил, что на популярном польском портале Onet было опубликовано несколько репортажей, где бывшие польские военные подробно рассказывают, как они учат украинских солдат, а некоторые из наемников, у которых брали интервью, даже называют себя кем-то вроде диверсантов."Особенно мне запомнилось интервью с одним из польских инструкторов, в котором он рассказал, что лупит палкой своих украинских подопечных, потому что "лучше я вам сейчас палкой дам, чем потом вы погибнете". Тут в голову сразу приходят разные исторические аналогии, как польская шляхта учила своих украинских подопечных во времена Речи Посполитой", - указал Стремидловский.Но самое забавное, что несмотря на то, что польские СМИ прямо пишут об участии поляков на стороне ВСУ, есть такой забавный персонаж, как пресс-секретарь координатора-министра спецслужб Станислав Жарын. Он у себя в твиттере постоянно разоблачает "российскую пропаганду", которая "утверждает, что поляки принимают участие на стороне ВСУ в этом конфликте", добавил политолог.Получается, что, с одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, украина, наемники