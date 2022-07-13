https://ukraina.ru/20220713/1036260833.html

Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП"

Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП" - 13.07.2022 Украина.ру

Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП"

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился в суд с требованием отменить решение правительства Канады по поводу разрешения Siemens вернуть отремонтированные турбины газопровода "Северный поток" в Германию, сообщили 13 июля на сайте конгресса

2022-07-13T13:47

2022-07-13T13:47

2022-07-13T13:47

северный поток

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Несколько дней назад ВКУ и Конгресс украинцев Канады вместе обратились к канадскому правительству за отменой решения, позволяющего Siemens Canada вернуть турбины Германии.По словам юридического советника заявителей, если суд решит, что решение о предоставлении разрешения было необоснованным, он может "отменить разрешение, фактически сохраняя режим санкций".Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" 11 июля утром остановился на плановое обслуживание, которое по графику должно продлиться до утра 21 июля. До этого "Северный поток" работал на 40% мощности по причине невозврата одной из турбин магистрали с капитального ремонта на заводе в Монреале. Власти Канады 11 июля сообщили о намерении вернуть турбину Siemens в Европу, сделав исключение из санкций. Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.Деятельность Всемирного конгресса украинцев ранее была признана в РФ нежелательной

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северный поток