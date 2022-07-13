Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП" - 13.07.2022 Украина.ру
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Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП"
Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП" - 13.07.2022 Украина.ру
Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП"
Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился в суд с требованием отменить решение правительства Канады по поводу разрешения Siemens вернуть отремонтированные турбины газопровода "Северный поток" в Германию, сообщили 13 июля на сайте конгресса
2022-07-13T13:47
2022-07-13T13:47
северный поток
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Несколько дней назад ВКУ и Конгресс украинцев Канады вместе обратились к канадскому правительству за отменой решения, позволяющего Siemens Canada вернуть турбины Германии.По словам юридического советника заявителей, если суд решит, что решение о предоставлении разрешения было необоснованным, он может "отменить разрешение, фактически сохраняя режим санкций".Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" 11 июля утром остановился на плановое обслуживание, которое по графику должно продлиться до утра 21 июля. До этого "Северный поток" работал на 40% мощности по причине невозврата одной из турбин магистрали с капитального ремонта на заводе в Монреале. Власти Канады 11 июля сообщили о намерении вернуть турбину Siemens в Европу, сделав исключение из санкций. Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.Деятельность Всемирного конгресса украинцев ранее была признана в РФ нежелательной
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северный поток

Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП"

13:47 13.07.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился в суд с требованием отменить решение правительства Канады по поводу разрешения Siemens вернуть отремонтированные турбины газопровода "Северный поток" в Германию, сообщили 13 июля на сайте конгресса
Несколько дней назад ВКУ и Конгресс украинцев Канады вместе обратились к канадскому правительству за отменой решения, позволяющего Siemens Canada вернуть турбины Германии.

"Наши попытки были безуспешными, и мы не имели другого выбора, кроме как подать иск в суд. Сегодня в Федеральном суде Канады мы, Всемирный конгресс украинцев, вместе с Даниэлем Билаком, гражданином Канады, практикующим юристом и резидентом Украины, подали иск о судебном пересмотре", - говорится в материале.

По словам юридического советника заявителей, если суд решит, что решение о предоставлении разрешения было необоснованным, он может "отменить разрешение, фактически сохраняя режим санкций".
Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" 11 июля утром остановился на плановое обслуживание, которое по графику должно продлиться до утра 21 июля.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
07:13
Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»Сенатор Алексей Пушков 12 июля в своем Telegram прокомментировал реакцию Германии на протест украинских властей в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток»
До этого "Северный поток" работал на 40% мощности по причине невозврата одной из турбин магистрали с капитального ремонта на заводе в Монреале.
Власти Канады 11 июля сообщили о намерении вернуть турбину Siemens в Европу, сделав исключение из санкций. Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.
Деятельность Всемирного конгресса украинцев ранее была признана в РФ нежелательной
 
Северный поток
 
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