"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной - 13.07.2022 Украина.ру
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"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной
"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной - 13.07.2022 Украина.ру
"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной
После окончания спецоперации Украина станет престижной. Такое мнение на днях высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
2022-07-13T13:14
2022-07-13T13:14
кличко
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Во время беседы Гордон спросил Кличко, думает ли он о том, что будет после окончания спецоперации. Журналист уточнил у Кличко, что он там увидел. "Эти испытания мы пройдем. И я уверен, что этими испытаниями мы на самом деле показываем нашу волю и приверженность демократическим ценностям. Мы будем страной, престижной в отношении инвестиционного климата, страной, которая выбрала, выборола свое право быть европейской страной. И уверен, что у нас будет примерно такая же ситуация, как у Южной Кореи. С точки зрения большого развития, заинтересованности инвестиций и экономического развития", – заверил Кличко.В свою очередь в Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.
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кличко, украина

"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной

13:14 13.07.2022
 
© kyivcity.gov.uaВиталий Кличко
Виталий Кличко
© kyivcity.gov.ua
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После окончания спецоперации Украина станет престижной. Такое мнение на днях высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Политика обзор - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 05:49
Хроника объявленного вторжения: политические итоги неделиКлючевым событием недели стало начало полномасштабного конфликта между Россией и Украиной в ночь на 16 февраля. Российское «вторжение» произошло на страницах западных СМИ, но мы понимаем: не состоялось оно только потому, что эти СМИ знают планы российского Генштаба, а Генштаб не может пользоваться датами, которые уже использовали западные СМИ
Во время беседы Гордон спросил Кличко, думает ли он о том, что будет после окончания спецоперации.

"Естественно. Старался, по крайней мере. Есть очень известное выражение: "Не каждый может заглянуть в завтрашний день". Мало кто это может сделать. А я в этом плане говорю: "Я могу". Поэтому стараюсь иногда заглянуть в завтрашний день", – ответил мэр Киева.

Журналист уточнил у Кличко, что он там увидел.
"Эти испытания мы пройдем. И я уверен, что этими испытаниями мы на самом деле показываем нашу волю и приверженность демократическим ценностям. Мы будем страной, престижной в отношении инвестиционного климата, страной, которая выбрала, выборола свое право быть европейской страной. И уверен, что у нас будет примерно такая же ситуация, как у Южной Кореи. С точки зрения большого развития, заинтересованности инвестиций и экономического развития", – заверил Кличко.
В свою очередь в Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.
 
КличкоУкраина
 
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