https://ukraina.ru

"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной

"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной - 13.07.2022 Украина.ру

"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной

После окончания спецоперации Украина станет престижной. Такое мнение на днях высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

2022-07-13T13:14

2022-07-13T13:14

2022-07-13T13:14

кличко

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/32/1032633279_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_23d378746238fbbd665cdf8ceb8c1203.jpg.webp

Во время беседы Гордон спросил Кличко, думает ли он о том, что будет после окончания спецоперации. Журналист уточнил у Кличко, что он там увидел. "Эти испытания мы пройдем. И я уверен, что этими испытаниями мы на самом деле показываем нашу волю и приверженность демократическим ценностям. Мы будем страной, престижной в отношении инвестиционного климата, страной, которая выбрала, выборола свое право быть европейской страной. И уверен, что у нас будет примерно такая же ситуация, как у Южной Кореи. С точки зрения большого развития, заинтересованности инвестиций и экономического развития", – заверил Кличко.В свою очередь в Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.

/exclusive/20220218/1033300611.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кличко, украина