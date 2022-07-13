«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов - 13.07.2022 Украина.ру
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«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов - 13.07.2022 Украина.ру
«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
В последнее время риторика Евросоюза по отношению к России становится все более ястребиной. В интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, сохранится ли эта тенденция, и как дальше будут развиваться отношения Москвы и стран ЕС
2022-07-13T09:45
2022-07-13T11:51
новости
алексей мухин
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«Нормально будут развиваться. Потому, что Россия и Европа обитают на одном континенте, мы живем в одном доме. Культурные коды у нас практически идентичны. Вызовы, угрозы, которые перед нами стоят, они тоже идентичные, только на данном этапе Европейский союз, европейские страны, находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки — что было с Россией в 1990-х годах. То есть, по сути, ребята попали в ту же ситуацию, в которую мы попали в девяностых. Но от которой мы в 1999 и 2000 году избавились и стали вести суверенную политику, а у европейских стран все только начинается», — сказал эксперт.Мухин добавил, что с большим удивлением относится к тому, что в Европе то ли не видят, то ли не хотят видеть очевидного факта внешнего управления. Доказательство тому — последующее трудоустройство отставных европейских политиков. А устраиваются они на «теплые места» в транснациональных корпорациях.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
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новости, алексей мухин

«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов

09:45 13.07.2022 (обновлено: 11:51 13.07.2022)
 
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- РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Читать в
В последнее время риторика Евросоюза по отношению к России становится все более ястребиной. В интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, сохранится ли эта тенденция, и как дальше будут развиваться отношения Москвы и стран ЕС
«Нормально будут развиваться. Потому, что Россия и Европа обитают на одном континенте, мы живем в одном доме. Культурные коды у нас практически идентичны. Вызовы, угрозы, которые перед нами стоят, они тоже идентичные, только на данном этапе Европейский союз, европейские страны, находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки — что было с Россией в 1990-х годах. То есть, по сути, ребята попали в ту же ситуацию, в которую мы попали в девяностых. Но от которой мы в 1999 и 2000 году избавились и стали вести суверенную политику, а у европейских стран все только начинается», — сказал эксперт.
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
08:45
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин
Мухин добавил, что с большим удивлением относится к тому, что в Европе то ли не видят, то ли не хотят видеть очевидного факта внешнего управления. Доказательство тому — последующее трудоустройство отставных европейских политиков. А устраиваются они на «теплые места» в транснациональных корпорациях.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
 
НовостиАлексей Мухин
 
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