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«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов - 13.07.2022 Украина.ру
«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
В последнее время риторика Евросоюза по отношению к России становится все более ястребиной. В интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, сохранится ли эта тенденция, и как дальше будут развиваться отношения Москвы и стран ЕС
2022-07-13T09:45
2022-07-13T09:45
2022-07-13T11:51
новости
алексей мухин
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«Нормально будут развиваться. Потому, что Россия и Европа обитают на одном континенте, мы живем в одном доме. Культурные коды у нас практически идентичны. Вызовы, угрозы, которые перед нами стоят, они тоже идентичные, только на данном этапе Европейский союз, европейские страны, находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки — что было с Россией в 1990-х годах. То есть, по сути, ребята попали в ту же ситуацию, в которую мы попали в девяностых. Но от которой мы в 1999 и 2000 году избавились и стали вести суверенную политику, а у европейских стран все только начинается», — сказал эксперт.Мухин добавил, что с большим удивлением относится к тому, что в Европе то ли не видят, то ли не хотят видеть очевидного факта внешнего управления. Доказательство тому — последующее трудоустройство отставных европейских политиков. А устраиваются они на «теплые места» в транснациональных корпорациях.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
/news/20220713/1034339771.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин
«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
09:45 13.07.2022 (обновлено: 11:51 13.07.2022)
В последнее время риторика Евросоюза по отношению к России становится все более ястребиной. В интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, сохранится ли эта тенденция, и как дальше будут развиваться отношения Москвы и стран ЕС
«Нормально будут развиваться. Потому, что Россия и Европа обитают на одном континенте, мы живем в одном доме. Культурные коды у нас практически идентичны. Вызовы, угрозы, которые перед нами стоят, они тоже идентичные, только на данном этапе Европейский союз, европейские страны, находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки — что было с Россией в 1990-х годах. То есть, по сути, ребята попали в ту же ситуацию, в которую мы попали в девяностых. Но от которой мы в 1999 и 2000 году избавились и стали вести суверенную политику, а у европейских стран все только начинается», — сказал эксперт.
Мухин добавил, что с большим удивлением относится к тому, что в Европе то ли не видят, то ли не хотят видеть очевидного факта внешнего управления. Доказательство тому — последующее трудоустройство отставных европейских политиков. А устраиваются они на «теплые места» в транснациональных корпорациях.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным
можно прочитать здесь
.