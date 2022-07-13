https://ukraina.ru

«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов

«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов - 13.07.2022 Украина.ру

«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов

В последнее время риторика Евросоюза по отношению к России становится все более ястребиной. В интервью изданию Украина.ру политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, сохранится ли эта тенденция, и как дальше будут развиваться отношения Москвы и стран ЕС

2022-07-13T09:45

2022-07-13T09:45

2022-07-13T11:51

новости

алексей мухин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/38/1028613896_0:311:2989:1992_1920x0_80_0_0_e1b29008ad8e644bcc94d748406ba23f.jpg

«Нормально будут развиваться. Потому, что Россия и Европа обитают на одном континенте, мы живем в одном доме. Культурные коды у нас практически идентичны. Вызовы, угрозы, которые перед нами стоят, они тоже идентичные, только на данном этапе Европейский союз, европейские страны, находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки — что было с Россией в 1990-х годах. То есть, по сути, ребята попали в ту же ситуацию, в которую мы попали в девяностых. Но от которой мы в 1999 и 2000 году избавились и стали вести суверенную политику, а у европейских стран все только начинается», — сказал эксперт.Мухин добавил, что с большим удивлением относится к тому, что в Европе то ли не видят, то ли не хотят видеть очевидного факта внешнего управления. Доказательство тому — последующее трудоустройство отставных европейских политиков. А устраиваются они на «теплые места» в транснациональных корпорациях.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.

/news/20220713/1034339771.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей мухин