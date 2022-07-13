Эксперт рассказал о преувеличенных украинской пропагандой возможностях HIMARS - 13.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о преувеличенных украинской пропагандой возможностях HIMARS
Эксперт рассказал о преувеличенных украинской пропагандой возможностях HIMARS - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о преувеличенных украинской пропагандой возможностях HIMARS
Украинская пропаганда делает из американских РСЗО HIMARS «чудо-оружие», провоцируя панику в российской блогосфере, при этом ни характеристики этих систем, ни их количество на Украине не способны существенно повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает 13 июля РИА Новости
2022-07-13T08:05
2022-07-13T12:06
новости
himars
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Эксперт отметил, что в последнее время многие удары украинских войск по тыловой инфраструктуре ВС РФ и народных милиций ЛНР и ДНР приписывают HIMARS. Однако, когда на место разрушений приезжают российские следователи, то фиксируются обломки совершенно других комплексов — «Точки-У» и «Ольхи» (украинская модификация РСЗО «Смерч»).По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ.HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.Для сравнения, российские системы РСЗО «Торнадо-С» имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения — инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность — 120 километров, больший калибр (300 миллиметров) и более могущественную боевую часть.Ранее сообщалось, что снаряды HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, himars

Эксперт рассказал о преувеличенных украинской пропагандой возможностях HIMARS

08:05 13.07.2022 (обновлено: 12:06 13.07.2022)
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Украинская пропаганда делает из американских РСЗО HIMARS «чудо-оружие», провоцируя панику в российской блогосфере, при этом ни характеристики этих систем, ни их количество на Украине не способны существенно повлиять на ход спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает 13 июля РИА Новости
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 18:49Спецоперация
Юрий Кнутов рассказал о военной хитрости, примененной Украиной при ударе HIMARS по Новой КаховкеВ случае наступления украинской армии на южном направлении, нужно делать ставку на ВКС и артиллерию, давить огневой мощью, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт отметил, что в последнее время многие удары украинских войск по тыловой инфраструктуре ВС РФ и народных милиций ЛНР и ДНР приписывают HIMARS. Однако, когда на место разрушений приезжают российские следователи, то фиксируются обломки совершенно других комплексов — «Точки-У» и «Ольхи» (украинская модификация РСЗО «Смерч»).
«Если почитать сообщения украинских СМИ, то всего шесть комплексов успевают буквально везде — просто удивительная мобильность для такой огромной линии фронта! То они всплывают на изюмско-харьковском направлении, потом — сразу на донецком и тут же под Каховкой, причём везде они максимально результативны. В Киеве делают из HIMARS "чудо-оружие", но посудите сами, как шесть установок могли наделать столько бед? Не стоит поддаваться такой явной пропаганде», — заключил эксперт.
По данным открытых источников, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано ещё четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнём ВС РФ.
HIMARS применяет 227-миллиметровые реактивные снаряды, каждая установка может запустить шесть снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды американской РСЗО имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.
Для сравнения, российские системы РСЗО «Торнадо-С» имеют корректируемые снаряды с таким же принципом наведения — инерциальная система плюс спутниковая коррекция, но существенно большую дальность — 120 километров, больший калибр (300 миллиметров) и более могущественную боевую часть.
Ранее сообщалось, что снаряды HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам.
 
НовостиHIMARS
 
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Заголовок открываемого материала
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