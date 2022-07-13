https://ukraina.ru/20220713/1034347048.html

Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»

Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока» - 13.07.2022 Украина.ру

Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»

Сенатор Алексей Пушков 12 июля в своем Telegram прокомментировал реакцию Германии на протест украинских властей в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток»

2022-07-13T07:13

2022-07-13T07:13

2022-07-13T12:11

новости

пушков

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Он напомнил, что Германия и в целом ЕС не вводили санкции на поставки российского газа.«Газпром» в середине июня сообщил, что может поставлять в «Северный поток» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.На днях министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава, несмотря на санкции, по просьбе Германии вернет отремонтированные турбины для газопровода. Владимир Зеленский назвал решение Канады «абсолютно неприемлемым». Как впоследствии заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман, Берлин «принял к сведению» протест Украины.

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новости, пушков