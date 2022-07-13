Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока» - 13.07.2022 Украина.ру
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Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»
Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока» - 13.07.2022 Украина.ру
Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»
Сенатор Алексей Пушков 12 июля в своем Telegram прокомментировал реакцию Германии на протест украинских властей в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток»
2022-07-13T07:13
2022-07-13T12:11
новости
пушков
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Он напомнил, что Германия и в целом ЕС не вводили санкции на поставки российского газа.«Газпром» в середине июня сообщил, что может поставлять в «Северный поток» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.На днях министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава, несмотря на санкции, по просьбе Германии вернет отремонтированные турбины для газопровода. Владимир Зеленский назвал решение Канады «абсолютно неприемлемым». Как впоследствии заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман, Берлин «принял к сведению» протест Украины.
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новости, пушков

Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»

07:13 13.07.2022 (обновлено: 12:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков 12 июля в своем Telegram прокомментировал реакцию Германии на протест украинских властей в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток»
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:56
Олег Неменский о том, почему Канада вернула турбину Газпрома и какие изменения ждут европейскую политикуРоссии выгодно меньше торговать энергоносителями с западом, потому что это тоже определенная зависимость, которую нужно снижать, заявил политолог и историк Олег Неменский
Он напомнил, что Германия и в целом ЕС не вводили санкции на поставки российского газа.
«Отказ от него отдельных стран или, точнее, разговоры на сей счет, поскольку отказавшиеся в разных формах продолжают покупать газ из России, положения не меняют. ЕС не вводил эмбарго на поставки газа из России», — подчеркнул сенатор.
«Газпром» в середине июня сообщил, что может поставлять в «Северный поток» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
На днях министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава, несмотря на санкции, по просьбе Германии вернет отремонтированные турбины для газопровода. Владимир Зеленский назвал решение Канады «абсолютно неприемлемым». Как впоследствии заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман, Берлин «принял к сведению» протест Украины.
 
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