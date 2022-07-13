«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный - 13.07.2022 Украина.ру
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«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный
«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный - 13.07.2022 Украина.ру
«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, на кого ориентированы новости киевской пропаганды об установке флага Украины на «освобожденном» острове Змеиный
2022-07-13T10:15
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новости
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В действительности же, подчеркивает он, «освобождение» острова — не заслуга украинских военных. Российские бойцы оставили территорию, потому что оборонять ее смысла нет. Логистика Змеиного уязвима и малоэффективна, добавляет эксперт.Остров является объектом огневого воздействия — так для чего на нем оставлять жизни российских военных? Задачи, которые были поставлены ранее, уже выполнены, заключает он.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, змеиный

«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный

10:15 13.07.2022 (обновлено: 11:45 13.07.2022)
 
© CC BY-SA 4.0 / Фотонак /Остров Змеиный
Остров Змеиный
© CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, на кого ориентированы новости киевской пропаганды об установке флага Украины на «освобожденном» острове Змеиный
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 07:19
Битва за Змеиный продолжается. Зе-команда мечтает о десанте и спекулирует продовольствиемУкраинская власть не оставляет надежды получить хоть какую-то победу на фоне неутешительного положения на фронте, где ВС РФ и народная милиция ДНР-ЛНР продолжают теснить ВСУ. Наиболее удобным для этого в Офисе Зеленского считают остров Змеиный — крайнюю точку в Одесской области
«Форменная глупость. Но, если говорить в информационном плане, это имеет некое воздействие на тех, кто верит украинской пропаганде. Они уже там вокруг этого флага развели целую информационную кампанию, что освободили остров, разминировали порты Одессы и других городов, какие они молодцы», — отмечает Леонков.
В действительности же, подчеркивает он, «освобождение» острова — не заслуга украинских военных. Российские бойцы оставили территорию, потому что оборонять ее смысла нет. Логистика Змеиного уязвима и малоэффективна, добавляет эксперт.
Остров является объектом огневого воздействия — так для чего на нем оставлять жизни российских военных? Задачи, которые были поставлены ранее, уже выполнены, заключает он.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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