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«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный

«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный - 13.07.2022 Украина.ру

«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, на кого ориентированы новости киевской пропаганды об установке флага Украины на «освобожденном» острове Змеиный

2022-07-13T10:15

2022-07-13T10:15

2022-07-13T11:45

новости

змеиный

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В действительности же, подчеркивает он, «освобождение» острова — не заслуга украинских военных. Российские бойцы оставили территорию, потому что оборонять ее смысла нет. Логистика Змеиного уязвима и малоэффективна, добавляет эксперт.Остров является объектом огневого воздействия — так для чего на нем оставлять жизни российских военных? Задачи, которые были поставлены ранее, уже выполнены, заключает он.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.

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Новости

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новости, змеиный