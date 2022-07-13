Запорожье — Мелитополь транзит. Тернистый путь украинцев к российскому гражданству - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220713/1034340744.html
Запорожье — Мелитополь транзит. Тернистый путь украинцев к российскому гражданству
Запорожье — Мелитополь транзит. Тернистый путь украинцев к российскому гражданству - 13.07.2022 Украина.ру
Запорожье — Мелитополь транзит. Тернистый путь украинцев к российскому гражданству
В понедельник 11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ всем жителям Украины, а не только жителям Запорожской и Херсонской области, которые стали получать российские паспорта с конца мая
2022-07-13T07:16
2022-07-13T12:11
эксклюзив
российское гражданство
указ
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_e2e12a8d0cd10dc31a7b98b468e1986e.jpg
Единственный гуманитарный коридор для выезда на неподконтрольные Киеву территории действовал последнее время между Запорожьем и Мелитополем, но сопряжен он с повышенными рисками попасть под обстрел или подорваться на минах. Запорожские таксисты за такой риск требуют немалую для украинцев сумму — около тысячи долларов, хотя никакой гарантии, естественно, предоставить не могут. Свои услуги они предлагают в Telegram-каналах, назначая день и место встречи, обещая провезти проселочными дорогами мимо блокпостов.В некоторых случаях, по свидетельствам запорожских Telegram-каналов, гражданские, пытавшиеся выехать в Мелитополь становились жертвами разбойных нападений и грабежа со стороны псевдо-таксистов в так называемой «серой зоне».Существует и более цивилизованный вариант выезда, но им сложнее воспользоваться военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Для выезда из Запорожья граждане Украины должны подавать заявление в украинскую областную военную администрацию, указав мотив выезда. Заявление также можно подать онлайн. Мотивацией может служить желание эвакуировать пожилых родственников, навести справки о состоянии жилья, забрать невесту, жениха и тому подобное. Заявление может рассматриваться до двух недель, а в этот период жителям других городов придется снимать себе временное жилье. Тем, кто получил разрешение, назначают место и время формирования автоколонны для движения по гуманитарному коридору. Как правило, колонны формируются на авторынке Запорожья, что находится на Ореховском шоссе.Выезжающие также проходят процедуру фильтрации — их допрашивают сотрудники СБУ, военной администрации и полиции, записывают IMEI телефона (код для идентификации). Военнообязанные мужчины последнее время при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, получают повестки в армию. Некоторым из них удается убедить украинских силовиков, пообещав прийти в военкомат сразу после возвращения через пару дней, но таковых последнее время немного. Киев не желает выпускать потенциальное пушечное мясо, тем более что выехавшие на день-два, как правило, уже не возвращаются. Не исключена вероятность, что за получение разрешения СБУ потребуют какую-нибудь услугу, связанную с террористической деятельностью.Жители Украины без своего автотранспорта могут тоже явиться на пункт фильтрации к началу проверки и либо попроситься в автомобиль попутчиком, либо заплатить частным перевозчикам, которые уже наладили бизнес на этом деле. Цена вопроса — около 400 долларов. По свидетельствам жителей Харькова и Днепра, с некоторых из них помимо этого за разрешение военной администрации требовали 10 000 гривен.Автоколонна тех, кто смог пройти фильтрацию и получил разрешение, сопровождается полицией от Запорожья до «серой зоны». По пути автомобили и пассажиры дополнительно досматриваются еще на шести блокпостах. Самый трудный участок начинается в самой «серой зоне», которая растянута на 15 километров. Часть пути по бездорожью в районе взорванного моста возле поселка Каменское, где в период дождей проехать весьма проблематично. На этом участке на проселочной дороге попадаются мины и неразорвавшиеся снаряды, которые приходится объезжать. Существует также опасность получить в «серой зоне» минометный обстрел в спину от ВСУ.По одной из версий именно так погиб в начале мая бывший украинский депутат Давид Жвания. В 2020 году он признал себя соучастником преступного захвата власти Петром Порошенко и его командой, хотел дать признательные показание в прокуратуре и просил предоставить ему гарантии безопасности, поэтому не исключено, что убит он был киевскими силовиками.За «серой зоной» на блокпосту возле поселка Васильевка Запорожской области автоколонну встречают и досматривают либо чеченские бойцы Росгвардии, либо военнослужащие ДНР. В дальнейшем беженцы из Украины могут обратиться за предоставлением им убежища и гражданства либо в крупных населенных пунктах Запорожской и Херсонской области, либо проследовать для этого дальше — на территорию РФ или ЛНР и ДНР.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июля назвал упрощенную процедуру предоставления украинцам российского гражданства «попытками навязать гражданство силой» и в ответ на это потребовал от Запада срочно поставить более тяжелое вооружение. В реальности многим украинцам приходится выложить крупную сумму перевозчикам и коррупционерам в украинских ведомствах, подвергать себя риску при пересечении «серой зоны» ради самой возможности такого «навязывания».
/20220711/1034332506.html
/20220711/1034333205.html
/20220711/1034335079.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e238293be7820bce3b7ce315f3eb7f11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, российское гражданство, указ, владимир путин

Запорожье — Мелитополь транзит. Тернистый путь украинцев к российскому гражданству

07:16 13.07.2022 (обновлено: 12:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В понедельник 11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ всем жителям Украины, а не только жителям Запорожской и Херсонской области, которые стали получать российские паспорта с конца мая
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 15:44
Путин упростил получение российского гражданства для жителей всей УкраиныПрезидент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном вступлении в гражданство для жителей Украины и народных республик ДНР и ЛНР, сообщается 11 июля на портале правовой информации
Единственный гуманитарный коридор для выезда на неподконтрольные Киеву территории действовал последнее время между Запорожьем и Мелитополем, но сопряжен он с повышенными рисками попасть под обстрел или подорваться на минах. Запорожские таксисты за такой риск требуют немалую для украинцев сумму — около тысячи долларов, хотя никакой гарантии, естественно, предоставить не могут. Свои услуги они предлагают в Telegram-каналах, назначая день и место встречи, обещая провезти проселочными дорогами мимо блокпостов.
В некоторых случаях, по свидетельствам запорожских Telegram-каналов, гражданские, пытавшиеся выехать в Мелитополь становились жертвами разбойных нападений и грабежа со стороны псевдо-таксистов в так называемой «серой зоне».
бомба Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 16:03
Покушение на Сальдо, российское гражданство для жителей Украины и Донбасса, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 11 июляНа главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо попытались совершить покушение. Украинские военные продолжали нести потери. Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Украины и ДНР и ЛНР
Существует и более цивилизованный вариант выезда, но им сложнее воспользоваться военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Для выезда из Запорожья граждане Украины должны подавать заявление в украинскую областную военную администрацию, указав мотив выезда. Заявление также можно подать онлайн. Мотивацией может служить желание эвакуировать пожилых родственников, навести справки о состоянии жилья, забрать невесту, жениха и тому подобное. Заявление может рассматриваться до двух недель, а в этот период жителям других городов придется снимать себе временное жилье. Тем, кто получил разрешение, назначают место и время формирования автоколонны для движения по гуманитарному коридору. Как правило, колонны формируются на авторынке Запорожья, что находится на Ореховском шоссе.
Выезжающие также проходят процедуру фильтрации — их допрашивают сотрудники СБУ, военной администрации и полиции, записывают IMEI телефона (код для идентификации). Военнообязанные мужчины последнее время при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, получают повестки в армию. Некоторым из них удается убедить украинских силовиков, пообещав прийти в военкомат сразу после возвращения через пару дней, но таковых последнее время немного. Киев не желает выпускать потенциальное пушечное мясо, тем более что выехавшие на день-два, как правило, уже не возвращаются. Не исключена вероятность, что за получение разрешения СБУ потребуют какую-нибудь услугу, связанную с террористической деятельностью.
Жители Украины без своего автотранспорта могут тоже явиться на пункт фильтрации к началу проверки и либо попроситься в автомобиль попутчиком, либо заплатить частным перевозчикам, которые уже наладили бизнес на этом деле. Цена вопроса — около 400 долларов. По свидетельствам жителей Харькова и Днепра, с некоторых из них помимо этого за разрешение военной администрации требовали 10 000 гривен.
Автоколонна тех, кто смог пройти фильтрацию и получил разрешение, сопровождается полицией от Запорожья до «серой зоны». По пути автомобили и пассажиры дополнительно досматриваются еще на шести блокпостах. Самый трудный участок начинается в самой «серой зоне», которая растянута на 15 километров. Часть пути по бездорожью в районе взорванного моста возле поселка Каменское, где в период дождей проехать весьма проблематично. На этом участке на проселочной дороге попадаются мины и неразорвавшиеся снаряды, которые приходится объезжать. Существует также опасность получить в «серой зоне» минометный обстрел в спину от ВСУ.
11 июля, 18:17Спецоперация
Борьба с терроризмом и российские паспорта: Олег Царёв о главных потерях и успехахДепутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв прокомментировал для Украины.ру серию терактов на освобождённых территориях Украины, смертную казнь для «Азовцев» в ДНР
По одной из версий именно так погиб в начале мая бывший украинский депутат Давид Жвания. В 2020 году он признал себя соучастником преступного захвата власти Петром Порошенко и его командой, хотел дать признательные показание в прокуратуре и просил предоставить ему гарантии безопасности, поэтому не исключено, что убит он был киевскими силовиками.
За «серой зоной» на блокпосту возле поселка Васильевка Запорожской области автоколонну встречают и досматривают либо чеченские бойцы Росгвардии, либо военнослужащие ДНР. В дальнейшем беженцы из Украины могут обратиться за предоставлением им убежища и гражданства либо в крупных населенных пунктах Запорожской и Херсонской области, либо проследовать для этого дальше — на территорию РФ или ЛНР и ДНР.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 июля назвал упрощенную процедуру предоставления украинцам российского гражданства «попытками навязать гражданство силой» и в ответ на это потребовал от Запада срочно поставить более тяжелое вооружение. В реальности многим украинцам приходится выложить крупную сумму перевозчикам и коррупционерам в украинских ведомствах, подвергать себя риску при пересечении «серой зоны» ради самой возможности такого «навязывания».
 
Эксклюзивроссийское гражданствоуказВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
Лента новостейМолния