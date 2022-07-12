https://ukraina.ru/20220712/1034340666.html

Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян

Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян - 13.07.2022 Украина.ру

Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру рассказал о ситуации на основных направлениях продвижения российских войск

2022-07-12T12:53

2022-07-12T12:53

2022-07-13T11:11

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Также о противодействии западному вооружению и вопросах снабжения:01:00 – Ситуация на фронте: насколько сложно проломить украинские укрепрайоны? 11:00 — Методы противодействия западному вооружению; 15:09 — Ситуация с российским флотом и островом Змеиный: мнение эксперта; 20:15 — Почему не решен вопрос с беспилотниками? 27:00 — Кто ответит за провалы в снабжении ополчения? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

youtube, видео, rutube, владимир ераносян, нато, змеиный