https://ukraina.ru/20220712/1034340666.html
Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян
Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян - 13.07.2022 Украина.ру
Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру рассказал о ситуации на основных направлениях продвижения российских войск
2022-07-12T12:53
2022-07-12T12:53
2022-07-13T11:11
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видео
rutube
владимир ераносян
нато
змеиный
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Также о противодействии западному вооружению и вопросах снабжения:01:00 – Ситуация на фронте: насколько сложно проломить украинские укрепрайоны? 11:00 — Методы противодействия западному вооружению; 15:09 — Ситуация с российским флотом и островом Змеиный: мнение эксперта; 20:15 — Почему не решен вопрос с беспилотниками? 27:00 — Кто ответит за провалы в снабжении ополчения? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
youtube, видео, rutube, владимир ераносян, нато, змеиный
Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян
12:53 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру рассказал о ситуации на основных направлениях продвижения российских войск
Также о противодействии западному вооружению и вопросах снабжения:
01:00 – Ситуация на фронте: насколько сложно проломить украинские укрепрайоны?
11:00 — Методы противодействия западному вооружению;
15:09 — Ситуация с российским флотом и островом Змеиный: мнение эксперта;
20:15 — Почему не решен вопрос с беспилотниками?
27:00 — Кто ответит за провалы в снабжении ополчения?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.