Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян - 13.07.2022 Украина.ру
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Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян
Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян - 13.07.2022 Украина.ру
Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру рассказал о ситуации на основных направлениях продвижения российских войск
2022-07-12T12:53
2022-07-13T11:11
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владимир ераносян
нато
змеиный
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034340666.jpg?10343405921657699895
Также о&nbsp;противодействии западному вооружению и&nbsp;вопросах снабжения:01:00 &ndash; Ситуация на&nbsp;фронте: насколько сложно проломить украинские укрепрайоны? 11:00&nbsp;&mdash; Методы противодействия западному вооружению; 15:09&nbsp;&mdash; Ситуация с&nbsp;российским флотом и&nbsp;островом Змеиный: мнение эксперта; 20:15&nbsp;&mdash; Почему не&nbsp;решен вопрос с&nbsp;беспилотниками? 27:00&nbsp;&mdash; Кто ответит за&nbsp;провалы в&nbsp;снабжении ополчения?&nbsp; &nbsp;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о&nbsp;начале спецоперации в&nbsp;Донбассе. Её цель&nbsp;&mdash; денацификация и&nbsp;демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из&nbsp;строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и&nbsp;ЛНР заявили о&nbsp;начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и&nbsp;ДНР продолжают обстреливаться со&nbsp;стороны ВСУ, есть погибшие. &nbsp;
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
youtube, видео, rutube, владимир ераносян, нато, змеиный

Как противостоять РСЗО HImars и чем ответит армия России - Ераносян

12:53 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру рассказал о ситуации на основных направлениях продвижения российских войск
Также о противодействии западному вооружению и вопросах снабжения:
01:00 – Ситуация на фронте: насколько сложно проломить украинские укрепрайоны?
11:00 — Методы противодействия западному вооружению;
15:09 — Ситуация с российским флотом и островом Змеиный: мнение эксперта;
20:15 — Почему не решен вопрос с беспилотниками?
27:00 — Кто ответит за провалы в снабжении ополчения?   
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.  
 
YoutubeВидеоRutubeВладимир ЕраносянНАТОЗмеиный
 
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