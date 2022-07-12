Лукашенко заявил о приближении большой войны - 13.07.2022 Украина.ру
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Лукашенко заявил о приближении большой войны
Лукашенко заявил о приближении большой войны - 13.07.2022 Украина.ру
Лукашенко заявил о приближении большой войны
Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by
2022-07-12T11:55
2022-07-13T11:11
новости
лукашенко
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Президент республики выразил опасения, что в&nbsp;войне, которую развязывает Запад, победителей уже не&nbsp;будет.Он также подчеркнул, что против Белоруссии была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. По словам президента, давление на&nbsp;Белоруссию растет во&nbsp;многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.Лукашенко не&nbsp;раз заверял, что Белоруссия поддерживала и&nbsp;будет поддерживать Россию в&nbsp;борьбе с&nbsp;нацизмом. Буквально в&nbsp;начале месяца он в&nbsp;очередной раз подтверждал это.&nbsp;
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новости, лукашенко

Лукашенко заявил о приближении большой войны

11:55 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Минск
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Минск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by
Александр Лукашенко
3 июля, 13:15
«Довоевались»: Лукашенко рассказал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне КиеваПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что формирование выходцев из этой страны, воюющее на стороне Киева попало под обстрел российской артиллерии. В результате погибли 20 человек
По его словам, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии. Кроме этого, вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы.
Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.
Он также подчеркнул, что против Белоруссии была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. По словам президента, давление на Белоруссию растет во многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.
Лукашенко не раз заверял, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. Буквально в начале месяца он в очередной раз подтверждал это. 
 
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