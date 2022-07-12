https://ukraina.ru/20220712/1034339498.html

Лукашенко заявил о приближении большой войны

Лукашенко заявил о приближении большой войны - 13.07.2022 Украина.ру

Лукашенко заявил о приближении большой войны

Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by

2022-07-12T11:55

2022-07-12T11:55

2022-07-13T11:11

новости

лукашенко

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Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.Он также подчеркнул, что против Белоруссии была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. По словам президента, давление на Белоруссию растет во многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.Лукашенко не раз заверял, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. Буквально в начале месяца он в очередной раз подтверждал это.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лукашенко