https://ukraina.ru/20220712/1034339498.html
Лукашенко заявил о приближении большой войны
Лукашенко заявил о приближении большой войны - 13.07.2022 Украина.ру
Лукашенко заявил о приближении большой войны
Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by
2022-07-12T11:55
2022-07-12T11:55
2022-07-13T11:11
новости
лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034339498.jpg?10311898751657699895
Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.Он также подчеркнул, что против Белоруссии была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. По словам президента, давление на Белоруссию растет во многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.Лукашенко не раз заверял, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. Буквально в начале месяца он в очередной раз подтверждал это.
/20220703/1034283890.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко
Лукашенко заявил о приближении большой войны
11:55 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by
По его словам, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии. Кроме этого, вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы.
Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.
Он также подчеркнул, что против Белоруссии была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. По словам президента, давление на Белоруссию растет во многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.
Лукашенко не раз заверял, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. Буквально в начале месяца он в очередной раз подтверждал это.