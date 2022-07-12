Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России - 13.07.2022 Украина.ру
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Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России
Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России - 13.07.2022 Украина.ру
Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России
Глава министерства иностранных дел (МИД) Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России, передает 12 июля РИА Новости
2022-07-12T08:47
2022-07-13T11:11
новости
япония
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034337499.jpg?10179806681657699895
&laquo;В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны&raquo;,&nbsp;&mdash; добавил он.На прошлой неделе Япония&nbsp;ввела&nbsp;очередной пакет санкций, направленных против против 90 физических лиц и&nbsp;организаций из&nbsp;России и&nbsp;Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на&nbsp;экспорт в&nbsp;Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и&nbsp;другой техники. До этого Токио расширило запрет на&nbsp;экспорт товаров в&nbsp;Россию из-за ситуации вокруг Украины, &laquo;способствующих укреплению промышленной инфраструктуры&raquo;.&nbsp;
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новости, япония

Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России

08:47 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России, передает 12 июля РИА Новости
Завод по сжижению природного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:39
Financial Times: Япония не может отказаться от российского газаЯпония продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли, заявил президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото британскому изданию Financial Times
«В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — добавил он.
На прошлой неделе Япония ввела очередной пакет санкций, направленных против против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».
 
 
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