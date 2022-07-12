Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против России

Financial Times: Япония не может отказаться от российского газа Япония продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли, заявил президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото британскому изданию Financial Times

На прошлой неделе Япония ввела очередной пакет санкций, направленных против против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. С 17 июня страна ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого Токио расширило запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».