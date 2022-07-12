https://ukraina.ru/20220712/1034329134.html

Вассерман ответил, что будет с рублем

Вассерман ответил, что будет с рублем - 13.07.2022 Украина.ру

Вассерман ответил, что будет с рублем

Последние месяцы национальная валюта РФ укреплялась, и на данный момент стоимость доллара составляет чуть более 60 рублей. Продолжится ли эта тенденция, и стоит ли ждать цены в 30-40 рублей за доллар, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат ГД РФ Анатолий Вассерман

2022-07-12T05:00

2022-07-12T05:00

2022-07-13T11:11

новости

вассерман

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«Маловероятно. Руководство нашего экономического блока, ЦБ и Минфин уже отмечают, что слишком дорогой рубль подрывает возможности нашего экспорта. Они собираются принимать меры по его удешевлению. А то, что экспорт — лишь небольшая часть производства, об этом они как-то не задумываются», — сказал политик.Однако есть и другая точка зрения, утверждающая, что удешевление нацвалюты ведет к снижению стоимости рабочей силы, а значит и уровня жизни населения.В правительстве считают, что приемлемый курс российской валюты, комфортный и для экспортеров, и для потребителей, и для бюджета, находится в диапазоне от 70 до 80 руб. за доллар. Поэтому, считают эксперты, в ближайшее время рубль продолжит слабеть,Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вассерман