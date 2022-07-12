https://ukraina.ru/20220712/1034329134.html
Вассерман ответил, что будет с рублем
Вассерман ответил, что будет с рублем - 13.07.2022 Украина.ру
Вассерман ответил, что будет с рублем
Последние месяцы национальная валюта РФ укреплялась, и на данный момент стоимость доллара составляет чуть более 60 рублей. Продолжится ли эта тенденция, и стоит ли ждать цены в 30-40 рублей за доллар, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
2022-07-12T05:00
2022-07-12T05:00
2022-07-13T11:11
новости
вассерман
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«Маловероятно. Руководство нашего экономического блока, ЦБ и Минфин уже отмечают, что слишком дорогой рубль подрывает возможности нашего экспорта. Они собираются принимать меры по его удешевлению. А то, что экспорт — лишь небольшая часть производства, об этом они как-то не задумываются», — сказал политик.Однако есть и другая точка зрения, утверждающая, что удешевление нацвалюты ведет к снижению стоимости рабочей силы, а значит и уровня жизни населения.В правительстве считают, что приемлемый курс российской валюты, комфортный и для экспортеров, и для потребителей, и для бюджета, находится в диапазоне от 70 до 80 руб. за доллар. Поэтому, считают эксперты, в ближайшее время рубль продолжит слабеть,Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вассерман
Вассерман ответил, что будет с рублем
05:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Последние месяцы национальная валюта РФ укреплялась, и на данный момент стоимость доллара составляет чуть более 60 рублей. Продолжится ли эта тенденция, и стоит ли ждать цены в 30-40 рублей за доллар, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
«Маловероятно. Руководство нашего экономического блока, ЦБ и Минфин уже отмечают, что слишком дорогой рубль подрывает возможности нашего экспорта. Они собираются принимать меры по его удешевлению. А то, что экспорт — лишь небольшая часть производства, об этом они как-то не задумываются», — сказал политик.
Однако есть и другая точка зрения, утверждающая, что удешевление нацвалюты ведет к снижению стоимости рабочей силы, а значит и уровня жизни населения.
В правительстве считают, что приемлемый курс российской валюты, комфортный и для экспортеров, и для потребителей, и для бюджета, находится в диапазоне от 70 до 80 руб. за доллар. Поэтому, считают эксперты, в ближайшее время рубль продолжит слабеть,
Полностью интервью с Анатолием Вассерманом
можно прочитать здесь
.