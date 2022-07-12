Вассерман ответил, что будет с рублем - 13.07.2022 Украина.ру
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Вассерман ответил, что будет с рублем
Вассерман ответил, что будет с рублем - 13.07.2022 Украина.ру
Вассерман ответил, что будет с рублем
Последние месяцы национальная валюта РФ укреплялась, и на данный момент стоимость доллара составляет чуть более 60 рублей. Продолжится ли эта тенденция, и стоит ли ждать цены в 30-40 рублей за доллар, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
2022-07-12T05:00
2022-07-13T11:11
новости
вассерман
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&laquo;Маловероятно. Руководство нашего экономического блока, ЦБ и&nbsp;Минфин уже отмечают, что слишком дорогой рубль подрывает возможности нашего экспорта. Они собираются принимать меры по&nbsp;его удешевлению. А то, что экспорт&nbsp;&mdash; лишь небольшая часть производства, об&nbsp;этом они как-то не&nbsp;задумываются&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал политик.Однако есть и&nbsp;другая точка зрения, утверждающая, что удешевление нацвалюты ведет к&nbsp;снижению стоимости рабочей силы, а&nbsp;значит и&nbsp;уровня жизни населения.В правительстве считают, что приемлемый курс российской валюты, комфортный и&nbsp;для экспортеров, и&nbsp;для потребителей, и&nbsp;для бюджета, находится в&nbsp;диапазоне от&nbsp;70 до&nbsp;80 руб. за&nbsp;доллар. Поэтому, считают эксперты, в&nbsp;ближайшее время рубль продолжит слабеть,Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
/20220711/1034327883.html
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5
4.7
96
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452
60
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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новости, вассерман

Вассерман ответил, что будет с рублем

05:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Последние месяцы национальная валюта РФ укреплялась, и на данный момент стоимость доллара составляет чуть более 60 рублей. Продолжится ли эта тенденция, и стоит ли ждать цены в 30-40 рублей за доллар, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
«Маловероятно. Руководство нашего экономического блока, ЦБ и Минфин уже отмечают, что слишком дорогой рубль подрывает возможности нашего экспорта. Они собираются принимать меры по его удешевлению. А то, что экспорт — лишь небольшая часть производства, об этом они как-то не задумываются», — сказал политик.
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Однако есть и другая точка зрения, утверждающая, что удешевление нацвалюты ведет к снижению стоимости рабочей силы, а значит и уровня жизни населения.
В правительстве считают, что приемлемый курс российской валюты, комфортный и для экспортеров, и для потребителей, и для бюджета, находится в диапазоне от 70 до 80 руб. за доллар. Поэтому, считают эксперты, в ближайшее время рубль продолжит слабеть,
Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
 
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