В центре Киева митингуют по случаю 8-й годовщины начала Евромайдана. Участники акции почтили память погибших «героев Небесной Сотни» и украинских военных. Толпа выкрикивает лозунги против президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Под Офисом президента Украины начались столкновения протестующих с полицией.

Напомним, 21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с Евросоюзом. Данное решение мотивировали необходимостью принять меры по обеспечению национальной безопасности страны, а также более детально изучить этот вопрос и проработать комплекс соответствующих мер. Кабинет министров декларировал необходимость развития экономических отношений с Россией и СНГ.

После того как стало известно о решении правительства, в социальных сетях появились первые сообщения с призывами выйти на акцию протеста. Тем же вечером на Площади Независимости (Майдан Незалежності – укр.) в центре Киева собрались около 2-х тысяч человек. Что было дальше – вы знаете.