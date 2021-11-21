Эксперт Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак прокомментировал указ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик и рассказал, какие экономические преференции получат республики Донбасса при реализации указа президента России

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— 06:30 Какие еще ограничения тормозят развитие экономики ЛДНР?

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15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В документе говорится, что с целью оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик Россия будет признавать сертификаты соответствия товаров, выданные фактическими органами на территории районов — государственными организациями и учреждениями ДНР и ЛНР.