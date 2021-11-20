Президент России Владимир Путин 15 ноября 2021 года подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их к госзакупкам наравне с российскими. Кроме того, данный документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
0:47 — Будущее минского процесса и «нормандского формата»;
7:50 — Прогресс в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе;
8:53 — Заявления Лаврова и Путина;
12:45 — Открытие российских границ для товаров из ДНР и ЛНР;
17:46 — Почему открытие границ стало возможным;
24:48 — Обострение в ЛНР