В 41-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» мы вместе с политологом Денисом Денисовым и общественным экспертом ЛНР в минском переговорном процессе, кандидатом исторических наук Оксаной Дибас обсудили последние новости о Донбассе, затронули кризис в «Нормандском формате» и указ президента России об открытии границ для товаров из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 15 ноября 2021 года подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их к госзакупкам наравне с российскими. Кроме того, данный документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.

0:47 — Будущее минского процесса и «нормандского формата»;

7:50 — Прогресс в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе;

8:53 — Заявления Лаврова и Путина;

12:45 — Открытие российских границ для товаров из ДНР и ЛНР;

17:46 — Почему открытие границ стало возможным;

24:48 — Обострение в ЛНР