https://ukraina.ru/20260708/chto-zapad-khochet-sdelat-s-molodzhyu-rossii-i-kak-pobedit-v-bitve-za-umy--brodovskaya-1081186823.html

Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская

Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская - 08.07.2026 Украина.ру

Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская

Россия побеждает на поле боя, но главное сражение сегодня разворачивается за умы

2026-07-08T07:44

2026-07-08T07:44

2026-07-08T07:44

россия

запад

украина.ру

видео

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Против нас ведут масштабную когнитивную войну, интенсивность которой за последние шесть лет выросла в 12 раз. Кто стоит за этой машиной разрушения, почему главная мишень наших врагов – это российская молодёжь, как распознать информационные манипуляции и как противостоять таким атакам? Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказала доктор политических наук, профессор кафедры политологии, главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Елена Бродовская: 00:01 – Что такое когнитивная война? 08:30 – Масштаб атак и центры влияния.17:00 – Почему враг бьёт именно по российской молодёжи? 35:00 – Система образования в России и новый учебник по обществоведению.44:00 – Как победить цивилизацией, а не цинизмом?

россия

запад

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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