Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская - 08.07.2026 Украина.ру
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Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская
Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская - 08.07.2026 Украина.ру
Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская
Россия побеждает на поле боя, но главное сражение сегодня разворачивается за умы
2026-07-08T07:44
2026-07-08T07:44
россия
запад
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Против нас ведут масштабную когнитивную войну, интенсивность которой за последние шесть лет выросла в 12 раз. Кто стоит за этой машиной разрушения, почему главная мишень наших врагов – это российская молодёжь, как распознать информационные манипуляции и как противостоять таким атакам? Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказала доктор политических наук, профессор кафедры политологии, главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Елена Бродовская: 00:01 – Что такое когнитивная война? 08:30 – Масштаб атак и центры влияния.17:00 – Почему враг бьёт именно по российской молодёжи? 35:00 – Система образования в России и новый учебник по обществоведению.44:00 – Как победить цивилизацией, а не цинизмом?
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россия, запад, украина.ру, видео, видео
Россия, Запад, Украина.ру, Видео

Что Запад хочет сделать с молодёжью России и как победить в битве за умы — Бродовская

07:44 08.07.2026
 
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Россия побеждает на поле боя, но главное сражение сегодня разворачивается за умы
Против нас ведут масштабную когнитивную войну, интенсивность которой за последние шесть лет выросла в 12 раз.
Кто стоит за этой машиной разрушения, почему главная мишень наших врагов – это российская молодёжь, как распознать информационные манипуляции и как противостоять таким атакам?
Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказала доктор политических наук, профессор кафедры политологии, главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Елена Бродовская:
00:01 – Что такое когнитивная война?
08:30 – Масштаб атак и центры влияния.
17:00 – Почему враг бьёт именно по российской молодёжи?
35:00 – Система образования в России и новый учебник по обществоведению.
44:00 – Как победить цивилизацией, а не цинизмом?
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