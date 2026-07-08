https://ukraina.ru/20260708/pogib-chelovek-pvo-za-noch-sbila-bolshe-400-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1081186180.html

Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией

Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией - 08.07.2026 Украина.ру

Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T08:55

2026-07-08T08:55

2026-07-08T08:55

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Саратовской области Роман Баусаргин посетовал, что в результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре погиб человек, есть и пострадавшие - им оказывается необходимая медпомощь.Один дрон уничтожили в Тульской области, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, повреждены в Таганрогском заливе, два человека ранены, сообщил губернатор Юрий Слюсарь."Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж", - уточнил Слюсарь в канале на платформе "Макс".Он добавил, что танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина.ру, краснодарский край, крым