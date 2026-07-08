Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией - 08.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260708/pogib-chelovek-pvo-za-noch-sbila-bolshe-400-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1081186180.html
Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией
Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией - 08.07.2026 Украина.ру
Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией
Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T08:55
2026-07-08T08:55
сво
спецоперация
россия
украина.ру
краснодарский край
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Саратовской области Роман Баусаргин посетовал, что в результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре погиб человек, есть и пострадавшие - им оказывается необходимая медпомощь.Один дрон уничтожили в Тульской области, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, повреждены в Таганрогском заливе, два человека ранены, сообщил губернатор Юрий Слюсарь."Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж", - уточнил Слюсарь в канале на платформе "Макс".Он добавил, что танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_a4ef726d9f8fb1878f2463f6e3aee4f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, украина.ру, краснодарский край, крым
СВО, Спецоперация, Россия, Украина.ру, краснодарский край, Крым

Погиб человек. ПВО за ночь сбила больше 400 украинских БПЛА над Россией

08:55 08.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Саратовской области Роман Баусаргин посетовал, что в результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре погиб человек, есть и пострадавшие - им оказывается необходимая медпомощь.
"Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка", - заверил Бусаргин.
Один дрон уничтожили в Тульской области, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Также Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, повреждены в Таганрогском заливе, два человека ранены, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж", - уточнил Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.
О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияУкраина.рукраснодарский крайКрым
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния