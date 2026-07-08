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Британский аналитик анонсировал охоту на Зеленского
Британский аналитик анонсировал охоту на Зеленского - 08.07.2026 Украина.ру
Британский аналитик анонсировал охоту на Зеленского
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Россия готовится снять все ограничения на удары по киевскому режиму, что делает физическое устранение Владимира Зеленского практически неизбежным сценарием
2026-07-08T09:57
2026-07-08T09:57
2026-07-08T09:57
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В частности, он предположил, что для этого СВО будет объявлена контртеррористической операцией."Это даст российским военным зеленый свет, юридическую основу для нанесения ударов не только по военным и разведывательным центрам принятия решений в Киеве, но и по политическим. Другими словами, они могут начать охоту и в конечном счете убить Зеленского", — предупредил эксперт.Меркурис объяснил, что Москва в ближайшее время совершит еще два шага, которые обнулят надежды Киева на выживание. Первым из них станет официальный отказ России от поддержки евроинтеграции Украины, что поставит крест на любых планах вступления страны в ЕС. Вторым — радикальное повышение статуса операции.Эксперт добавил, что западные кураторы, которые координируют боевые действия прямо из Киева, также окажутся под прямым ударом.Еще о Зеленском - в материале Владимир Зеленский заявил, что вскоре по Москве будет лететь по тысяче украинских дронов на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, москва, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Москва, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру
Британский аналитик анонсировал охоту на Зеленского
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Россия готовится снять все ограничения на удары по киевскому режиму, что делает физическое устранение Владимира Зеленского практически неизбежным сценарием
В частности, он предположил, что для этого СВО будет объявлена контртеррористической операцией.
"Это даст российским военным зеленый свет, юридическую основу для нанесения ударов не только по военным и разведывательным центрам принятия решений в Киеве, но и по политическим. Другими словами, они могут начать охоту и в конечном счете убить Зеленского", — предупредил эксперт.
Меркурис объяснил, что Москва в ближайшее время совершит еще два шага, которые обнулят надежды Киева на выживание. Первым из них станет официальный отказ России от поддержки евроинтеграции Украины, что поставит крест на любых планах вступления страны в ЕС. Вторым — радикальное повышение статуса операции.
Эксперт добавил, что западные кураторы, которые координируют боевые действия прямо из Киева, также окажутся под прямым ударом.