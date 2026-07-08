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ВС РФ ночью ударили по объектам ВПК в Киеве. Новости СВО

ВС РФ ночью ударили по объектам ВПК в Киеве. Новости СВО - 08.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ночью ударили по объектам ВПК в Киеве. Новости СВО

Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в столице Украины, сообщило Минобороны РФ, передает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T07:57

2026-07-08T07:57

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В результате удара поражено промышленное предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".Кроме того, был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.🟥 В украинской столице гремят взрывы. 🟥 На карте пожаров NASA FIRMS в Киеве - две группы тепловых меток. Одна из них в районе крупной промзоны на Борщаговке, а вторая — в районе автоцентра и складских помещений в Деснянском районе Киева.🟥 По данным ГСЧС, в Святошинском районе украинской столицы возникли пожары в административном здании и складских помещениях, а также загорелся гаражный кооператив. В Деснянском районе произошел пожар в складских помещениях.🟥 В поселке Макаров западнее Киева "Герани" ударили по объектам противника.🟥 Российские дроны "Герань" атаковали вражеские объекты в Николаеве — из города сообщают о взрывах.🟥 Новые взрывы раздаются в оккупированном ВСУ Запорожье — бомбовые удары по объектам противника продолжаются.🟥 FPV-дроны "Востока" уничтожили группы усиления ВСУ в Запорожской области.🟥 В Керчи нет электричества после удара ВСУ. Энергетики предпринимают все меры для восстановления электроподачи.О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, киев, украина, россия, украина.ру, впк, вооруженные силы украины