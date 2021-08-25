Также публицист объяснил, почему радикальных националистов нет в украинском парламенте.
— 00:20 Итоги "Крымской платформы" для Украины и России;
— 01:50 Насколько серьезным был уровень представительства на "Крымской платформе"?
— 06:45 Имиджевые потери США в Афганистане;
— 09:00 Довольна ли администрация Байдена Зеленским? Есть ли разница для США между Порошенко и Зеленским?
— 15:00 Что случилось с украинским самолетом в в аэропорту Кабула?
— 17:15 Перспективы войны между Россией и Украиной;
— 18:25 Почему радикальные националисты не смогли прийти к власти на Украине?