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Ранее, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооружённого конфликта». Впервые в официальном документе было использовано определение о вооружённом конфликте, а не об агрессии России.
Украинский парламент проголосовал по заявлению, в котором речь идёт об обострении в Донбассе. Народные депутаты утверждают, что оно свидетельствует о продолжении «игнорирования Россией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта».
Отмечается, что перед голосованием за постановление в Раде заслушали отчёт главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, который заявил, что Россия якобы наращивает своё военное присутствие у украинских границ.