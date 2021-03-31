Писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков оценил угрозу большой войны в Донбассе

— 00:37​ Украина официально объявила о войне с Россией: что дальше?

— 03:22​ Как должна реагировать российская сторона РФ на агрессию Украины?

— 05:58​ О партизанских движениях на Украине.

— 12:38​ Почему Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского? Можно ли решить вопрос Донбасса без участия Украины?

— 22:10​ Весенние учения НАТО Defender Europe и возможные провокации в Донбассе со стороны украинских властей.

— 23:10​ Почему «сдулись» протесты в Минске?

— 29:50​ Развернутся ли белорусы на Запад?

Ранее, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооружённого конфликта». Впервые в официальном документе было использовано определение о вооружённом конфликте, а не об агрессии России. Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил

Украинский парламент проголосовал по заявлению, в котором речь идёт об обострении в Донбассе. Народные депутаты утверждают, что оно свидетельствует о продолжении «игнорирования Россией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта».

Отмечается, что перед голосованием за постановление в Раде заслушали отчёт главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, который заявил, что Россия якобы наращивает своё военное присутствие у украинских границ.