• 0:40 — насколько сложно пробиться через украинские предубеждения;
• 4:04 — зачем так сильно нагнетают обстановку;
• 10:21 — переформатирование «нормандского формата»;
• 15:50 — понимают ли украинское правительство и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) страны серьезность ситуации.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.