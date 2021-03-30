Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес рассказал, зачем нагнетают обстановку в Донбассе, почему угроза полномасштабного обострения сильна как никогда и как достичь мира в регионе

Киев не исключает возможности наступления в Донбассе - Хомчак © Скриншот ICTV 0:40​ — насколько сложно пробиться через украинские предубеждения;

• 4:04​ — зачем так сильно нагнетают обстановку;

• 10:21​ — переформатирование «нормандского формата»;

• 15:50​ — понимают ли украинское правительство и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) страны серьезность ситуации.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.