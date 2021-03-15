«Мы не можем передарить власть»: Прилепин объяснил, почему решил заняться политикой
«Мы не можем передарить власть»: Прилепин объяснил, почему решил заняться политикой
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
Также Прилепин объяснил, почему этому лобби выгодно продолжение боевых действий на территории республик Донбасса. 

По его словам, сегодня Донбасс представляет собой глубоко убыточный проект, который тем не менее имеет ресурсы для того, чтобы зарабатывать. 

Смотрите большое интервью с Захаром Прилепиным на YouTube-канале издания Украина.ру: