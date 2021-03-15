В интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову писатель, политик Захар Прилепин рассказал, как в Донбассе формировалось антироссийское лобби
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Также Прилепин объяснил, почему этому лобби выгодно продолжение боевых действий на территории республик Донбасса.
По его словам, сегодня Донбасс представляет собой глубоко убыточный проект, который тем не менее имеет ресурсы для того, чтобы зарабатывать.
Смотрите большое интервью с Захаром Прилепиным на YouTube-канале издания Украина.ру:
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Захар Прилепин: новый политический проект, Кремль, украинский вопрос, будущее Донбасса