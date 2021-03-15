В интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову писатель, политик Захар Прилепин рассказал, как в Донбассе формировалось антироссийское лобби

«Мы не можем передарить власть»: Прилепин объяснил, почему решил заняться политикой © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По его словам, сегодня Донбасс представляет собой глубоко убыточный проект, который тем не менее имеет ресурсы для того, чтобы зарабатывать.

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