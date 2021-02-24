• 00:45 — почему политики общаются к Сэмми Котвани и как он формирует с помощью одежды нужные образы для известных людей;
• 01:52 — Котвани о работе над образом второго президента Украины Леонида Кучмы;
• 04:10 — почему Котвани решил работать портным;
• 04:55 — оценка образа Джо Байдена и его супруги на инаугурации;
• 06:50 — оценка образа Дональда Трампа;
• 08:17 — оценка образов Владимира Зеленского и Петра Порошенко;
• 11:37 — оценка образа Александра Лукашенко;
• 15:17 — оценка образа Владимира Путина;
• 17:09 — кто из российских политиков является иконой стиля;
• 17:48 — модные тренды одежды в 2021 году;
• 19:21 — как Котвани планирует развивать свой бизнес в 2021 году;
• 21:38 — кто является самой стильной женщиной-политиком в России.
Основатель компании «Императорский портной» Сэмми Котвани окончил Институт шелка и художественной шелкографии, который считается одним из лучших высших учебных заведений в Индии. Получив диплом по специальностям «Технологии тканей» и «Прядильные технологии», он продолжил учебу в одной из дизайнерских школ Лондона.