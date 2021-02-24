Стилист из Индии Сэмми Котвани оценил стиль президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, президента США Джо Байдена, экс-президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Кроме того, эксперт рассказал, как должен выглядеть политик, чтобы заполучить доверие избирателей

Дизайнер Зеленской сделала неожиданное признание © Катя Сильченко/Инстаграм 00:45​ — почему политики общаются к Сэмми Котвани и как он формирует с помощью одежды нужные образы для известных людей;

• 01:52​ — Котвани о работе над образом второго президента Украины Леонида Кучмы;

• 04:10​ — почему Котвани решил работать портным;

• 04:55​ — оценка образа Джо Байдена и его супруги на инаугурации;

• 06:50​ — оценка образа Дональда Трампа;

• 08:17​ — оценка образов Владимира Зеленского и Петра Порошенко;

• 11:37​ — оценка образа Александра Лукашенко;

• 15:17​ — оценка образа Владимира Путина;

• 17:09​ — кто из российских политиков является иконой стиля;

• 17:48​ — модные тренды одежды в 2021 году;

• 19:21​ — как Котвани планирует развивать свой бизнес в 2021 году;

• 21:38​ — кто является самой стильной женщиной-политиком в России.

Основатель компании «Императорский портной» Сэмми Котвани окончил Институт шелка и художественной шелкографии, который считается одним из лучших высших учебных заведений в Индии. Получив диплом по специальностям «Технологии тканей» и «Прядильные технологии», он продолжил учебу в одной из дизайнерских школ Лондона.