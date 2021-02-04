Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии YouTube-каналу Украина.ру рассказал, какие шансы у партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» прийти к власти на Украине

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы следующие партии.

На первом месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (24,1%). Далее — партия «Слуга народа» (18,2%), На третьем месте партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (15,6%), на четвертом — «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (10,3%), следом идет партия «Сила и честь» экс-кандидата в президенты Игоря Смешко (6,4%).