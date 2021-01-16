16 января 2021 года на Украине вступила в силу очередная норма скандального языкового закона

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом власти казалось бы «смилостивились» и дают некий период на ассимиляцию закона в украинском обществе. Штрафовать предпринимателей за несоблюдение норм начнут лишь через полтора года. В июле 2022 года. Однако… Подробности в нашем материале.