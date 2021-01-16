Согласно ей вся сфера услуг в стране должна перейти на украинский язык. Эта норма является одной из наиболее жестких в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», наряду с ликвидацией русскоязычных школ, которую, к слову, никто более не оспаривает, и с которой видимо, уже смирились.
При этом власти казалось бы «смилостивились» и дают некий период на ассимиляцию закона в украинском обществе. Штрафовать предпринимателей за несоблюдение норм начнут лишь через полтора года. В июле 2022 года. Однако… Подробности в нашем материале.