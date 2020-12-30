В финальном выпуске посвященного Крыму видеопроекта в этом году автор и ведущий Мокей Русинов развеял новую порцию фейков от украинских СМИ

Ведущий прокомментировал скандальные заявления украинских политиков в СМИ и пояснил, что на самом деле стоит за громкими словами.

В выпуске речь идет о следующих связанных с Крымом заявлениях:

— Владимир Зеленский: РФ не удастся оккупировать Украину;

В 2021 году Украина сделает Крым «адской» темой для России — Кулеба © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

— в Крыму российские военные провели экстренные учения;

— Алексей Резников рассказал, когда Крым и ОРДЛО будут считаться полностью деоккупированными;

— в Крыму треснула копия скандального Керченского моста.