Ведущий прокомментировал скандальные заявления украинских политиков в СМИ и пояснил, что на самом деле стоит за громкими словами.
В выпуске речь идет о следующих связанных с Крымом заявлениях:
— Владимир Зеленский: РФ не удастся оккупировать Украину;
- Украина помешает строительству опреснительной станции в Крыму;
— в Крыму российские военные провели экстренные учения;
— Алексей Резников рассказал, когда Крым и ОРДЛО будут считаться полностью деоккупированными;
— в Крыму треснула копия скандального Керченского моста.