В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал об итогах конфликта в Нагорном Карабахе:

— Почему Азербайджан согласился на перемирие?

— Чем выгодно России нахождение российских миротворцев в Карабахе?

— Через 5 лет Армения попробуют взять реванш?

Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Утро на Украина.ру: Мирзаян о протестах в Армении, Ищенко о выборах в Молдавии © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, эксперт рассказал, какая будет политика США по отношению к Европе и Китаю, если выборы выиграет Джо Байден.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента.

Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры. Дональд Трамп поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.