— Почему Азербайджан согласился на перемирие?
— Чем выгодно России нахождение российских миротворцев в Карабахе?
— Через 5 лет Армения попробуют взять реванш?
Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Кроме того, эксперт рассказал, какая будет политика США по отношению к Европе и Китаю, если выборы выиграет Джо Байден.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента.
Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры. Дональд Трамп поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.