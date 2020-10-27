Глава комсомола Украины Михаил Кононович в видеозаписи, опубликованной 27 октября на YouTube-канале издания Украина.ру, объяснил, чем обусловлены электоральные предпочтения украинцев и почему страна столь явно разделена

Владимира Зеленского.

В минувшее воскресенье, 25 октября, на Украине состоялись местные выборы, на которых граждане выбирали депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. По данным ЦИК после обработки всех бюллетеней явка составила 36,88%. Всего проголосовали 10,5 млн человек. Самая высокая активность избирателей наблюдалась в Западной Украине, самая низкая — на востоке и юге страны.