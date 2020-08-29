— Какие главные ошибки Лукашенко в управлении государством?
— За чей счет живет белорусская экономика?
— Почему Лукашенко не хочет строить Союзное государство с Россией?
— Нужна ли России Белоруссия?
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По итогам которых ЦИК Белоруссии огласил победу Александра Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,1% избирателей.
После оглашения результатов, в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.