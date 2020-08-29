В 10-й серии программы «О политике на даче» политолог Ростислав Ищенко и политтехнолог Василий Стоякин вместе с журналистом Захаром Виноградовым обсудить актуальные политические и социальные темы недели:

— Какие главные ошибки Лукашенко в управлении государством?

— За чей счет живет белорусская экономика?

— Почему Лукашенко не хочет строить Союзное государство с Россией?

— Нужна ли России Белоруссия?

О политике на даче: Белоруссия без России - новая Украина? Александра Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,1% избирателей.

После оглашения результатов, в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.