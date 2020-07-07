Он рассказал о «сафари», которое устроили националисты в Запорожье и других городах страны против активистов Партии Шария, об истории и развитии противостояния и мерах противодействия, которые принимаются для прекращения беспредела украинских националистов.
Напомним, 17 июня у Офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников Партии Шария. Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку, в случае неспособности обеспечить эту защиту.