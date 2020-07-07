Издание Украина.ру пообщалось с запорожским журналистом Павлом Волковым

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить

Напомним, 17 июня у Офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников Партии Шария. Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку, в случае неспособности обеспечить эту защиту.