Политолог Ростислав Ищенко рассказал, возможен ли полномасштабный вооруженный конфликт между Россией и Турцией. Соответствующее видео опубликовали 1 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

Шанс для «ястребов»: Зеленского призывают поддержать Турцию в Сирии против России © image.tienphong.vn

В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения.

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования», также является обозревателем МИА «Россия сегодня».