Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе.
В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения.
Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования», также является обозревателем МИА «Россия сегодня».