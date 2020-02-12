Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Минские соглашения не работают, однако искать альтернативу им не нужно

Украина хочет отменить «Минские соглашения». Названы пункты «формулы Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— почему Украина не выполняет Минские соглашения;

— почему пересмотр договоренностей невозможен?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.