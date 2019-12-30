Цыганка предсказала перемены во власти на Украине в 2020 году - видео30.12.2019, 13:58YoutubeЖурналисты Украина.ру попросили главу донецкого культурно-просветительного общества ромских женщин «Мирикля» Наталию Варакуту предсказать, что ждет Украину в наступающем 2020 годуСоответствующее видео опубликовали 30 декабря на YouTube-канале издания.Украина.ру на YoutubeРоссияне пожелали украинцам в новом 2020 году мира, процветания и дружбы — видеоНовости партнеров Новости smi2.ru Загрузка... Агрегатор новостей 24СМИ Новости smi2.ru