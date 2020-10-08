Сегодня остающийся де-юре легитимным президентом страны Сооронбай Жээнбеков провел телефонный разговор с вновь выбранным спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщает 24.kg 8 октября со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается. Массово происходят захваты предприятий и госорганов.

«Сооронбай Жээнбеков, как я ранее говорила, проводит переговоры с представителями различных политических сил. Сегодня состоялся телефонный разговор с торага Жогорку Кенеша (спикером парламента — ред.) Мыктыбеком Юсуповичем», — сказала она.

По данным Толгонай Стамалиевой, глава КР пригласил спикера ЖК на встречу.

«Сооронбай Жээнбеков возлагает надежду на то, что легитимный орган — Жогорку Кенеш — и он, как легитимный президент, ускорят процесс возвращения в правовое поле и выведут страну из режима ожидания», — добавила чиновница.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

После стабилизации ситуации в республике президент готов обсудить вопрос о своем импичменте, сообщила Стамалиева.

Она также заявила, что скрывающийся глава государства «никуда не уезжал» и находится в столице Киргизии и предлагает Абдылдаеву встретиться лично и обсудить все вопросы.

Ранее сообщалось, что Жээнбекова разыскивают силовые органы республики, всем высокопоставленным чиновникам запрещено покидать Киргизию.