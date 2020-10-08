В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решение, министры массово ушли в отставку, президент скрывается. Массово происходят захваты предприятий и госорганов.
«Сооронбай Жээнбеков, как я ранее говорила, проводит переговоры с представителями различных политических сил. Сегодня состоялся телефонный разговор с торага Жогорку Кенеша (спикером парламента — ред.) Мыктыбеком Юсуповичем», — сказала она.
По данным Толгонай Стамалиевой, глава КР пригласил спикера ЖК на встречу.
«Сооронбай Жээнбеков возлагает надежду на то, что легитимный орган — Жогорку Кенеш — и он, как легитимный президент, ускорят процесс возвращения в правовое поле и выведут страну из режима ожидания», — добавила чиновница.
По ее словам, Жээнбеков считает главной задачей возвращение ситуации в правовое поле и готов подписать указы о новых кадровых назначениях.
После стабилизации ситуации в республике президент готов обсудить вопрос о своем импичменте, сообщила Стамалиева.
Она также заявила, что скрывающийся глава государства «никуда не уезжал» и находится в столице Киргизии и предлагает Абдылдаеву встретиться лично и обсудить все вопросы.
Ранее сообщалось, что Жээнбекова разыскивают силовые органы республики, всем высокопоставленным чиновникам запрещено покидать Киргизию.