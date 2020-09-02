В рамках проекта «Украинское досье» 3 сентября состоится мультимедийная конференция «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений». Она стартует в режиме онлайн в 13:00 в мультимедийной студии редакции Украина.ру, будет обеспечено интерактивное общение со зрителями

Новый политический сезон начался существенным изменением ситуации в Белоруссии и на Украине. Белорусский кризис может стать окном возможностей для более глубокой экономической интеграции с Россией.

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» Анонс

Приближающиеся же местные выборы на Украине заставляют президента Зеленского предпринимать более решительные шаги в сфере урегулирования конфликта на юго-востоке. Новая ситуация в «восточнославянском треугольнике» требует новых решений.

В конференции примут участие: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, украинский политолог Константин Бондаренко (г. Киев), член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, украинский политолог, экономист Александр Дудчак, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.