Новый политический сезон начался существенным изменением ситуации в Белоруссии и на Украине. Белорусский кризис может стать окном возможностей для более глубокой экономической интеграции с Россией.
Это, в свою очередь, существенно меняет положение Украины, чьи возможности пользоваться «белорусской форточкой» для торговли с Россией сократятся.
Приближающиеся же местные выборы на Украине заставляют президента Зеленского предпринимать более решительные шаги в сфере урегулирования конфликта на юго-востоке. Новая ситуация в «восточнославянском треугольнике» требует новых решений.
В конференции примут участие: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, украинский политолог Константин Бондаренко (г. Киев), член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, украинский политолог, экономист Александр Дудчак, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.