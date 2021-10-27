Тревожные новости приходят с Донбасса: впервые ВС Украины применили турецкие беспилотники. По мнению экспертов, сейчас именно карту войны будет разыгрывать украинская сторона в условиях падающих рейтингов власти, коррупционных скандалов и энергетического кризиса. Так же поступал предшественник Зеленского Порошенко

Стешин объяснил, что стоит за провокацией ВСУ с «Байрактаром» в Донбассе © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Корнилов предлагает зафиксировать факт выхода на новый виток обострения: «Генштаб вооружённых сил Украины признал факт первого боевого применения турецких Байрактаров в Донбассе. Что выводит конфликт на новый виток обострения.

Очень важно сейчас зафиксировать, кто первым начал этот виток. А то ведь через несколько дней увидим вселенский вой Запада о «российской агрессии». О том, что инициатором стала Украина, постараются быстро забыть».



Украинский журналист Юрий Бутусов, представляя ситуацию в искаженном виде, якобы — российская артиллерия начала обстрел украинских позиций, подтвердил факт применения «Байрактара» и поделился деталями как радостной новостью: «Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 года — первое боевое применение ударных беспилотников «Байрактар» на Донбассе! Сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя «Байрактар», и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена. Это первое боевое применение «Байрактара» в войне.

Российская ПВО и средства РЭБ были развёрнуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить «Байрактар». После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение «Байрактара» в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный».



Главред издания «Страна» Игорь Гужва увязывает обострение на Донбассе с европейским энергетическим кризисом и запуском Северного потока-2: «Газовый кризис в Европе, Северный поток-2 и война на Донбассе.

Одна из самых популярных в Европе и Украине версий почему Россия не торопится резко увеличить поставки газа в ЕС сверх заключенных контрактов (чтоб погасить дефицит газа, образовавшийся из-за переориентации мировых поставщиков на азиатский рынок и из-за выведения мощностей угольной генерации) — это то, что Путин таким образом намерен побудить Европу как можно скорее запустить «Северный поток-2». Потому, дескать, специально не хочет увеличивать транзит газа через Украину.

Но на самом деле, если проанализировать заявления российской стороны, то ее главная цель несколько иная. А именно — согласие европейцев на увеличение поставок газа по ДОЛГОСРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ.

И «Газпром» можно понять — зачем ему сейчас гасить пожар на рынке краткосрочных контрактов (спотовые поставки), если через полгода-год ажиотаж спадет и Европа переориентируется вновь на закупки газа у американцев, катарцев и прочих.

А если будут прописано увеличение объемов по долгосрочным контрактам (по принципу бери или плати), то это гарантирует Газпрому стабильный доход и рынок сбыта вне зависимости от мировой конъюнктуры.

Именно за это и идет сейчас «война нервов».

И, как не парадоксально, в данном случае интересы Украины и России совпадают.

Украина сейчас требует от европейцев, чтоб те давили на Газпром с целью продления транзитного контракта. Но на самом деле требовать надо другого — чтоб европейцы увеличили закупку газа у России по долгосрочным контрактам. Так как именно это и будет гарантировать сохранение транзита газа через нашу страну на долгосрочную перспективу.

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

И как только Европа согласится на увеличение контрактных поставок на долгосрочную перспективу, то и вопрос с продлением транзита газа через Украину (под обеспечение этих контрактов) будет решен очень быстро. И дополнительные объемы газа через нашу ГТС могут пойти еще до запуска «Северного потока-2». Тем более с учетом скидки в 50% от действующего тарифа, которую уже неосторожно пообещал Зеленский.

Именно такой логикой и должны были бы руководствоваться украинские власти, если б исходили из национальных интересов.

Но сейчас логика другая. Зеленский и Ко тратят огромные усилия, чтоб Северный поток-2 не был запущен вообще (что, естественно, нереально — его запустят рано или поздно в любом случае).

«Это просто обертка». Военный эксперт о том, почему на самом деле Турция продала Украине «Байрактары» © пресс-служба СНБО

В этом контексте нужно рассматривать и нынешнее обострение на Донбассе. ВСУ вчера впервые применили ударный беспилотник Брайкатар. Что прямо запрещено соглашением о перемирии июля 2020 года. Это перемирие нарушалось и до того, конечно же. Но сейчас впервые оно было не только нарушено, но и нарушение это было официально признано сообщением Генштаба.

Вероятная цель действий — спровоцировать противника на жесткий ответ, поднять по этому поводу большой шум, попытавшись на этой теме сорвать запуск "Северного потока-2".

Но запуск все равно не сорвут. Тем более, что России обострение на Донбассе как минимум до окончания сертификации СП-2 точно не нужно.

А вот людей, к сожалению, из-за этих авантюрных игр может погибнуть немало».



Политический эксперт Елена Маркосян убеждена, что перемирие можно считать проваленным: «Ну вот… на Донбассе снова начались военные действия. И дело уже не ограничивается обстрелами. ВСУ попытались занять пару-тройку сел на неподконтрольной территории, полтора села заняли, получили отпор, отгребли и свалили. Применяется тяжелая артиллерия. О потерях с обеих сторон информации пока нет. Но перемирие можно считать проваленым, а минские соглашения уничтоженными.

Наш новоявленный "президент мира" решил, что военная победа на Донбассе поправит его рейтинг? Или он думает, что остановить это получится звонком в Кремль или Вашингтон? Всё, ребята, ничего уже не получится остановить. Снимут главнокомандующего и министра, не снимут — неважно. Вавочке можно начинать жевать галстук под громогласный ор "слов поддержки" от Запада, который начинает войну в преддверии выборов президента в РФ. Это их война с Путиным на нашей территории и жизнями наших людей. И придурков, которые этого не понимают, ждет вполне предсказуемая участь. Ещё совсем недавно это можно было спустить на тормозах.

Блин… Мерзавцы! Хочу, чтобы видя отражение своей физиономии в любом зеркале, стекле, блестящем предмете, Вавочка вспоминал свои слова о мире, который он обещал установить. И потом не говорил, что его дезинформировали».



Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук призвала украинские власти остановиться и не накалять обстановку на востоке страны: «Вчера все-таки обострили ситуацию на Донбассе! Фактически! По-моему, стоит немедленно принять меры, чтобы остановить эти процессы!

Принудительно удержать боевиков от атак, обстрелов!!! Так же и прекратить молоть языками всяким пресс-секретарям переговорной группы в Минске. Войну он, видите ли, объявляет. Мелет глупости, хайпует, выполняя государственные функции, а когда встанет вопрос об ответственности, то типа же выражает свои мысли. Беритесь за ум! Власть! Ставки поднимать будете в тех игровых заведениях, которые разрешили по всей стране. И то до поры до времени. А в международных вопросах повышение уровня напряженности плохо заканчивается для накаляющих ситуацию! На Донбассе живые люди, наши! Не забыли об этом? Если боевики начали, то есть протоколы прекращения огня. Всю ночь гремели… это никуда не годится».



Общественный деятель Александр Скубченко увязал внутренние политические и экономические проблемы Украины с новой фазой войны:

«Зеленский официально нарушил Меры по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года: главнокомандующий ВСУ официально заявил о применении в Донбассе БПЛА "Бартактар", хотя мерами введён запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

Чем выше тарифы ЖКХ в стране, чем больше обвинений Зеленского в коррупции, чем ниже его рейтинг, тем больше в Донбассе стреляют, и тем ближе страна к полномасштабной войне. Войной Зеленский спасает не страну, войной Зеленский спасает себя».

